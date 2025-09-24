Logo El Espectador
Mundo
Más Países
El padre de Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual a menores

Elon Musk enfrenta un doloroso pasado: su distanciamiento con su padre, Errol, está marcado por graves acusaciones de abusos sexuales.

Kirsten Grind y John Eligon | The New York Times
25 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
Fotografía de archivo del director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.
Fotografía de archivo del director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.
Foto: EFE - SAUL LOEB / POOL

Elon Musk no ha tenido reparos en exponer de manera pública gran parte de su vida. El multimillonario tecnológico publica todos los días en su red social X, ha colaborado en dos biografías y con frecuencia habla en pódcast y conferencias.

Sin embargo, hay una parte de su vida sobre la que no ha revelado gran cosa: su prolongado distanciamiento de su padre, Errol Musk, quien habla cada vez más abiertamente de su familia y de las empresas vinculadas al nombre Musk.

Una investigación de The New York Times descubrió que un factor importante en la...

Por Kirsten Grind y John Eligon | The New York Times

