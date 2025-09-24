El padre de Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual a menores

Fotografía de archivo del director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Foto: EFE - SAUL LOEB / POOL

Elon Musk no ha tenido reparos en exponer de manera pública gran parte de su vida. El multimillonario tecnológico publica todos los días en su red social X, ha colaborado en dos biografías y con frecuencia habla en pódcast y conferencias.

Sin embargo, hay una parte de su vida sobre la que no ha revelado gran cosa: su prolongado distanciamiento de su padre, Errol Musk, quien habla cada vez más abiertamente de su familia y de las empresas vinculadas al nombre Musk.

Una investigación de The New York Times descubrió que un factor importante en la...