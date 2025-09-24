No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El rapto del 23 de septiembre: la predicción viral en TikTok, entre consejos y burlas

Una predicción del “fin del mundo” para el 23 de septiembre explotó en TikTok con miles de videos entre advertencias, memes y consejos virales. No es la primera vez. ¿Cómo surgió esto?

Yan Zhuang | The New York Times
24 de septiembre de 2025 - 08:14 p. m.
La Biblia ha sido origen de múltiples predicciones fallidas sobre el fin del mundo.
Foto: EFE - Andrzej Jackowski

Hay miles de videos que circularon en redes para ayudar a quienes podrían haber ascendido (o no) a los cielos el martes.

El “rapto”, como le llamaron a la predicción del “fin del mundo”, había llegado, según los tiktokers, algunos de los cuales se aferraron a una predicción que decía que el martes 23 de septiembre Jesucristo regresaría a la Tierra y se llevaría a los verdaderos creyentes al Cielo.

Algunos cristianos evangélicos creen que la Biblia predice tal acontecimiento, conocido como el rapto, que básicamente marca el principio del fin de...

Por Yan Zhuang | The New York Times

