El riesgo de que el conflicto entre Hamás e Israel desate una guerra regional

El humo se eleva desde una colina después del bombardeo israelí en las afueras de la aldea de Dhayra, cerca de la frontera entre el Líbano y el Estado judío. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

Una intervención de la milicia chiita libanesa Hezbolá y la incertidumbre sobre el papel de Irán son los principales factores que podrían hacer que el conflicto entre Israel y Hamás, ya sin precedentes, desemboque en una guerra regional más amplia, según analistas.

Por ahora, no hay indicios de una ofensiva inminente de Hezbolá contra Israel, pese a las crecientes tensiones fronterizas, mientras que Irán, al menos oficialmente, insiste en que no está implicado en el ataque del sábado de Hamás contra el Estado judío.

📝 Sugerimos: La única central eléctrica de Gaza cerró; Hezbolá reivindicó ataque contra Israel

Los países árabes vecinos desean, por su parte, mejorar las relaciones con Israel y ven la oportunidad de desempeñar un papel de mediador. Sin embargo, la inmensa volatilidad de la situación plantea riesgos de cara al futuro.

Miles de personas han muerto en ambos bandos después de que Hamás lanzara el sábado una ofensiva sorpresa contra objetivos civiles y militares israelíes, y luego de que Israel respondiera con devastadores bombardeos en la densamente poblada Franja de Gaza. Mientras contempla una ofensiva terrestre allí, Israel teme la posibilidad de un segundo frente en la frontera septentrional contra Hezbolá, que en 2006 ya libró una guerra contra las fuerzas israelíes.

Símbolo de la tensión de los últimos días, Israel bombardeó este miércoles el sur de Líbano tras el lanzamiento de cohetes desde la zona fronteriza, hecho que fue reivindicado por Hezbolá, según los medios de comunicación estatales libaneses. “Nos preocupa mucho que Hezbolá tome la decisión equivocada y opte por abrir un segundo frente en este conflicto”, declaró a los periodistas en Washington un alto funcionario de defensa estadounidense, que pidió el anonimato.

📌Le puede interesar: “La víctima es Palestina”, Rauf Malki, embajador en Colombia

El factor Hezbolá, en el Líbano, frente a Hamás e Israel

Hasta ahora, no hay señales de que Hezbolá, que según los analistas cuenta con una fuerza de combate más importante que su aliado palestino Hamás, lance una ofensiva propia. No se descarta un segundo frente en el norte de Israel, pero “al Líbano no le interesa una conflagración cuando atraviesa una grave crisis política y económica”, apunta Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigación sobre el Mundo Árabe y el Mediterráneo, con sede en Ginebra. “Sí, existe un riesgo de desbordamiento, pero incluso Hezbolá tiene una reacción contenida y calibrada”.

Para Agnès Levallois, vicepresidenta del Instituto de Investigación y de Estudios Mediterráneo Oriente Medio (iReMMO), con sede en París, la actividad de Hezbolá en el sur de Líbano es una forma de señalar el riesgo potencial. Ahora, “no creo que les interese que esto vaya a más”.

A diferencia de décadas pasadas, los principales vecinos árabes y potencias regionales, como Egipto y Arabia Saudita, parecen más dispuestos a tratar de calmar las tensiones y aumentar así su prestigio internacional con un papel de mediador. El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, dijo en una conversación telefónica con el presidente palestino, Mahmud Abas, que estaba trabajando para evitar una “expansión del conflicto”.

El riesgo también podría venir de Cisjordania ocupada, que está dirigida por la Autoridad Palestina de Abas, pero donde los grupos de milicianos siguen presentes.

Steven Cook, investigador principal del centro de reflexión estadounidense Consejo de Relaciones Exteriores, estima que es “improbable” que se produzca un “conflicto interestatal” entre un ejército árabe e Israel. Sin embargo, agrega que existe un “peligro real” de una escalada entre Hezbolá e Israel. “Es algo ante lo que todo el mundo debería estar en alerta máxima”.

📰 También recomendamos: “Vamos a eliminar la amenaza de Hamás”, Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia

El factor Irán

Posiblemente, el mayor riesgo provenga de Irán, que siempre se ha negado a reconocer a Israel y lo considera su archienemigo regional. Teherán lleva tiempo apoyando financiera y militarmente a Hamás. Su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, negó, no obstante, los “rumores” de que Irán estuviera implicado en el ataque de Hamás, aunque instó a “todo el mundo islámico” a apoyar a los palestinos. Su intervención fue inusualmente rápida y explícita, máxime cuando suele esperar muchos días antes de comentar estas cuestiones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que consideraba “probable” que Hamás hubiera recibido “ayuda” exterior en su ataque contra Israel, pero matizó que no había “rastro formal” de una “implicación directa” de Teherán.

Por su parte, Israel nunca ha descartado una acción militar contra el programa nuclear iraní y, según los observadores, ha estado detrás de varias operaciones dentro de Irán en los últimos años. “La cooperación de Irán con Hamás no es nueva, pero no veo que Teherán se arriesgue a una conflagración regional”, afirma Levallois.

Para Denis Bauchard, asesor del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), la cuestión clave es quién es el principal enemigo de Israel en este conflicto: “¿Es solo Hamás o es Irán?”. “Existe sobre todo el riesgo de una conflagración si Israel considera --con o sin razón-- que Irán alentó esta operación”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.