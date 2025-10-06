Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El rival político de Hamás podría entrar a administrar Gaza si complace a EE. UU. e Israel

Se trata de la Autoridad Palestina, controlada por Fatah, que en Cisjordania se enfrenta a reclamos de corrupción sistémica, nepotismo, clientelismo y malversación burocrática, sumada su incapacidad para contrarrestar la ocupación israelí en los territorios palestinos. Además de la oposición a su gestión, el problema es que no tiene representatividad en Gaza desde hace casi 20 años.

Redacción Mundo
06 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Mahmud Abbas ha liderado la Autoridad Palestina desde 2005, a pesar de que fue elegido solo por cuatro años.
Mahmud Abbas ha liderado la Autoridad Palestina desde 2005, a pesar de que fue elegido solo por cuatro años.
Foto: AFP - AMANUEL SILESHI

“Trump prometió que habrá paz y que los secuestrados van a ser liberados, pero ¿dónde estamos los palestinos en esta ecuación? ¿Quién va a solucionar nuestra situación? ¿Quién nos va a salvar de los crímenes sionistas?”, le expresó a la BBC un habitante de Gaza. Algunos no han olvidado que el presidente estadounidense propuso hace algunos meses convertir el enclave, hoy devastado y en hambre, en la Riviera de Oriente Medio, lo que implicaba el desplazamiento forzado de la población, cuyo 90 % ya ha sido víctima de eso en los últimos...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Israel

Benjamin Netanyahu

Palestina

Franja de Gaza

Cisjordania

Autoridad Palestina

Fatah

Mahmud Abbas

Hamás

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.