El último adiós de Ivonne Rubio, colombiana fallecida en Israel, fue en Jerusalén

Ivonne Rubio, ciudadana colomboisraelí, falleció tras el ataque que perpetró Hamás durante el fin de semana. Ella, en compañía de su novio, Antonio Mesías Montaño, que sigue desaparecido, estaba en un festival de música electrónica, realizado cerca a la frontera entre Israel y Gaza, cuando el grupo islamista palestino inició la ofensiva. Tras los resultados de una prueba de ADN, su familia fue notificada de su fallecimiento y hoy, en Jerusalén, fue enterrada.

Amigos y familiares, incluso el alcalde de la ciudad, Moshe Lión, y algunos compañeros del trabajo y del servicio militar, participaron de su último adiós, que fue transmitido por redes sociales. Así, israelíes y colombianos, a la distancia, se conectaron al sepelio. Las personas cercanas a ella la describieron como una “gran madre, persona e hija”, y como un ser generoso, que siempre estaba alegre y sonriente. Condenando el ataque de Hamás, su mamá dijo: “Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron”. Su papá agregó: “Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”.

El último rastro de Rubio fue una breve llamada telefónica registrada el sábado: “Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker”, expuso el diario El País. Luego, una amiga de la familia, María Elena Aristizábal, colombiana que vive en Tel Aviv, le aseguró a Caracol Radio que la joven de 26 años había fallecido. Pocas horas después, la Cancillería ratificó la información.

Las últimas cifras que se conocen muestran que al menos trece latinoamericanos, como Rubio, fallecieron. En ese recuento hay siete argentinos, un chileno, dos peruanos y dos brasileños. México, por su parte, reportó que dos ciudadanos suyos fueron tomados como rehenes. Paraguay informó que tiene a dos personas en calidad de desaparecidas.

