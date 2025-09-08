El veto de EE. UU. a Palestina reaviva el debate sobre quién manda en la ONU

Manifestantes llevan una pancarta durante una marcha a favor de Palestina en Melbourne, Australia, el 24 de agosto de 2025. Foto: EFE - JOEL CARRETT

Este martes 9 de septiembre empieza la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un escenario decisivo donde se abordarán temas claves, incluida la guerra en Palestina. Sin embargo, el 29 de agosto, Estados Unidos anunció que revocó y negó las visas a los delegados palestinos previstos para la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “es interés nacional de EE. UU. pedir cuentas a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y a la Autoridad Palestina (AP) por no cumplir con sus...