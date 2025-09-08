No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El veto de EE. UU. a Palestina reaviva el debate sobre quién manda en la ONU

Estados Unidos bloquea visas a Palestina y desafía la ONU justo cuando se discute su reconocimiento como Estado.

Laura Henao Arévalo
08 de septiembre de 2025 - 12:30 p. m.
Manifestantes llevan una pancarta durante una marcha a favor de Palestina en Melbourne, Australia, el 24 de agosto de 2025.
Foto: EFE - JOEL CARRETT

Este martes 9 de septiembre empieza la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un escenario decisivo donde se abordarán temas claves, incluida la guerra en Palestina. Sin embargo, el 29 de agosto, Estados Unidos anunció que revocó y negó las visas a los delegados palestinos previstos para la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “es interés nacional de EE. UU. pedir cuentas a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y a la Autoridad Palestina (AP) por no cumplir con sus...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

