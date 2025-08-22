No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En Cisjordania y la ciudad de Gaza, Israel desafía al mundo

Israel aprueba nuevos asentamientos en Cisjordania y avanza sobre Gaza, poniendo en riesgo cualquier alto al fuego y borrando la idea de un Estado palestino.

Lara Jakes | The New York Times
22 de agosto de 2025 - 06:55 p. m.
Protesta de la extrema derecha israelí a favor de la ocupación de Gaza.
Protesta de la extrema derecha israelí a favor de la ocupación de Gaza.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

Israel aprobó el miércoles nuevos asentamientos en Cisjordania y anunció que seguiría adelante con sus planes de tomar la ciudad de Gaza, con lo que iría en contra de las críticas internacionales y desafiaría el apoyo cada vez mayor a la creación de un Estado palestino independiente.

Las acciones suscitaron dudas sobre si una nueva propuesta de alto al fuego —que funcionarios han dicho que es similar a los términos que Israel respaldó anteriormente— podría seguir adelante.

Los expertos dijeron que ambas acciones daban a entender que el primer...

Por Lara Jakes | The New York Times

