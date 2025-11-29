Logo El Espectador
En fotos: ayudas y homenajes a víctimas de incendio que mató a 128 personas en Hong Kong

Muchas personas se reunieron este sábado a rendir homenaje a las 128 víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, en el primero de los tres días de duelo por la tragedia.

Redacción Mundo
29 de noviembre de 2025 - 05:39 p. m.
Voluntarios organizan la distribución de ayuda para los residentes afectados por el incendio del apartamento Tai Po en Hong Kong, China, el 28 de noviembre de 2025, dos días después de la tragedia.
Foto: EFE - MAY JAMES

Por Redacción Mundo

