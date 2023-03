En medio de la reforma judicial, Netanyahu despidió al ministro de Defensa israelí

Yoav Galant, exministro de Defensa israelí, dijo sobre la reforma judicial: “Este es un peligro claro, inmediato y tangible para la seguridad del Estado. No seré parte de esto”. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Tan solo un día después de que se conocieran los reparos de Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel, frente a la reforma judicial, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo sacó de su cargo. Así lo hizo saber la oficina del mandatario en una declaración de una línea, agudizando una crisis interna que vive el país por cuenta de la intención de la administración de otorgarle al Gobierno un mayor control sobre la selección de los jueces de la Corte Suprema y de limitar la autoridad del tribunal sobre el Parlamento.

“La brecha dentro de nuestra sociedad se está ampliando y penetrando en las Fuerzas de Defensa de Israel”, dijo Galant en un discurso televisado sobre la reforma judicial. “Este es un peligro claro, inmediato y tangible para la seguridad del Estado. No seré parte de esto”. Su propuesta fue posponer la legislación, que se tiene pensada para ser votada la próxima semana, advirtiendo que había causado disturbios en el Ejército y, por lo tanto, era una amenaza para la seguridad de Israel.

Galant, de 64 años, fue designado hace menos de tres meses como jefe de la cartera de Defensa. Según se lee en The New York Times, su nombramiento alivió los temores en Washington de que Netanyahu podría nombrar a un legislador de extrema derecha para supervisar el Ejército de Israel, que recibe ayuda y asistencia técnica por parte de Estados Unidos.

De hecho, según lo documenta el diario estadounidense, Galant recibió fuertes tensiones para apartarse de la reforma judicial del Gobierno. El excomando naval, por ejemplo, recibió llamadas de excompañeros militares para hablar en contra del proyecto impulsado por el primer ministro. Además, otros excomandos navales realizaron protestas frente a su casa para persuadirlo de romper filas con el mandatario.

Mientras que el Gobierno parece no quitar el dedo del renglón, los organizadores de las manifestaciones han hecho un llamado para intensificar las protestas. De hecho, tras la decisión de Netanyahu de despedir a Galant, ellos convocaron una manifestación para este domingo en Tel Aviv. Además, Yair Lapid, ex primer ministro y actual líder de la oposición, también mostró sus reparos. A través de Twitter, escribió: “Netanyahu puede cesar a Galant, pero no puede cesar la realidad ni al pueblo de Israel, que se enfrenta a las locuras de esta coalición”.

