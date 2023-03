Así está nuestra Cancillería en el mundo

Luis Gilberto Murillo, con misión en Estados Unidos, no es un embajador de carrera. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A inicios de este gobierno, los funcionarios de carrera diplomática en cargos de embajador representaban el 83,3 %. Ahora es del 44,7 %. Hay 14 embajadas donde no tenemos embajador o no se ha registrado un aspirante. Si bien todas las misiones son importantes, para el profesor David Castrillón, de la Universidad Externado, es muy preocupante que no se haya nombrado a nadie en el Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Australia y Perú. Presentamos una radiografía de los nombramientos que ha hecho Colombia en el exterior.