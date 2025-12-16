El plan de Trump para Gaza, entre la ambición y la indefinición

Imagen de archivo: el humo se eleva tras un proyectil de artillería disparado por un tanque israelí contra solicitantes de ayuda en la zona de Zikim, al oeste de la ciudad de Gaza, el 25 de junio de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El plan de 20 puntos del gobierno de Donald Trump para Gaza incluye varios nuevos organismos con respaldo internacional que, según la propuesta, crearían las condiciones para una paz duradera, desde estabilizar la seguridad en el enclave devastado por la guerra hasta sentar las bases para su futura gobernanza sin Hamás.

Han pasado dos meses desde el alto al fuego, y esos planes ambiciosos aún no se han materializado.

La formación de una fuerza internacional en Gaza se ha visto obstaculizada por la preocupación de que pueda derivar en...