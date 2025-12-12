En Seúl, un cine se ha convertido en el refugio favorito de los adultos mayores

La taquilla del cine Hollywood Classic en Seúl, capital de Corea del Sur, el 24 de noviembre de 2025. Foto: NYT - WOOHAE CHO

En la pantalla, la matiné se acercaba a un final sangriento, pero en las butacas las conversaciones informales se mezclaban con una cacofonía de tonos de teléfono, varios de los cuales derivaron en extensas llamadas telefónicas. Decenas de espectadores entraban y salían de la sala. Un hombre se detuvo en el pasillo para estirarse; con cada movimiento que hacía, su chaqueta acolchada emitía ruidosos sonidos de roces de poliéster.

Así son los ritmos del Hollywood Classic, un cine independiente en Seúl que cuenta con una clientela fiel.

“Es un...