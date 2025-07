En Siria hay tregua, pero también hay decenas de cadáveres sin reconocer

Miembros de la comunidad beduina que están siendo evacuados viajan en un autobús que para en un puesto de control de seguridad en Taarah, en la provincia de Sweida, en el sur de Siria. Foto: AFP - RAMI AL SAYED

Los combates han cesado, pero en la morgue continúa la actividad. En el principal hospital de Sueida, en el sur de Siria, decenas de cadáveres aguardan a ser identificados tras una semana de violencia sectaria que devastó esta ciudad de mayoría drusa y dejó más de mil muertos de acuerdo con una oenegé.

“Hemos entregado 361 cadáveres a las familias, pero hay 97 más que no hemos identificado”, declara a AFP, bajo anonimato, un responsable médico de la morgue.

La violencia estalló el 13 de julio, con los enfrentamientos entre beduinos y grupos armados drusos. La situación escaló con la intervención de tribus sunitas venidas de otros puntos del país, que acudieron a Sueida a apoyar a los beduinos.

Las autoridades sirias desplegaron sus propias fuerzas a inicios de la semana pasada, para luego retirarlas bajo la presión de Israel, que bombardeó una serie de blancos gubernamentales en Sueida y Damasco.

En ese lapso, tanto testigos como las facciones drusas y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) acusaron a la fuerza pública de apoyar a los beduinos y de haber llevado a cabo ejecuciones sumarias en Sueida.

El OSDH dio cuenta de un total de más de 1.100 muertos, en su mayoría combatientes y civiles drusos, pero también cientos de miembros de las fuerzas gubernamentales. El gobierno de Damasco no dio ningún balance.

La dirección del hospital subraya que en las zonas rurales que rodean la ciudad aún no se habían recogido todos los cadáveres.

“El hedor de los cuerpos se ha extendido por todas las plantas”, afirma Hisham Breik, un enfermero que no ha salido de este centro médico desde que empezaron los enfrentamientos.

“La situación era terrible. No conseguíamos ni movernos dentro del hospital si no teníamos una mascarilla”, dice con la voz temblorosa y unas profundas ojeras.

Según afirma, entre las víctimas que llegaron al hospital había mujeres, niños y ancianos.

Durante toda la semana de enfrentamientos, el personal sanitario ha tenido que trabajar en condiciones extremadamente difíciles, ya que hubo combates incluso cerca del centro.

- “Catástrofe sanitaria” -

El frágil alto el fuego anunciado el sábado por el gobierno puso fin a este ciclo de violencia sectaria, y este lunes, las autoridades sirias evacuaron a familias beduinas de la zona.

Los evacuados se dirigen a centros de recepción en la vecina provincia de Daraa, al oeste, y a la capital Damasco. La agencia estatal de noticias SANA dijo que serían sacados de la zona 1.500 beduinos.

Pero la situación sobre el terreno sigue siendo crítica.

Según un informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), “los hospitales y centros de salud de Sueida están fuera de servicio”, y “las informaciones sobre cadáveres insepultos suscitan graves preocupaciones en materia de salud pública”.

La ciudad está acusando una “penura generalizada de comida, agua y electricidad”, señaló la oficina el domingo, y lamentó que el acceso a la ayuda humanitaria seguía siendo muy limitado.

El domingo, la Media Luna Roja siria pudo hacer llegar un primer convoy humanitario a la ciudad, con víveres, agua, material médico y combustible, indicó la OCHA.

“Hemos recibido agua y material médico, pero necesitamos mucho más, porque nos enfrentamos a una catástrofe sanitaria”, declara Moatasem Al Aflaq, empleado de una agencia dependiente de la dirección de salud de Sueida.

“Aún no hemos podido contar el número de cadáveres, y estamos intentando cooperar con la Media Luna Roja para introducirlos en sacos mortuorios y enterrarlos en una fosa común. A las familias les está resultando muy difícil identificar a sus allegados”, explica.

La violencia obligó a desplazarse a más de 128.000 personas en la provincia de Sueida, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que también contribuye a las dificultades en las tareas de identificación.

El balance de muertos del OSDH incluye 427 combatientes drusos y 298 civiles de esta minoría, así como 354 miembros de la seguridad del gobierno y 21 beduinos sunitas.

