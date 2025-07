En vivo: arranca la conferencia de emergencia sobre Palestina en Bogotá

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir. Representantes de más de 30 países participarán el martes y el miércoles en Bogotá en la reunión ministerial del Grupo de La Haya, convocada por los Gobiernos de Colombia y Sudáfrica para discutir medidas jurídicas que puedan ayudar a "detener el genocidio" en la Franja de Gaza. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes se está discutiendo desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores la situación en Palestina, una conferencia ministerial de alto nivel convocada por Sudáfrica como cabeza del Grupo de La Haya, grupo al que pertenece Colombia y que pretende hacer cumplir las medidas de la justicia internacional contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza contra la población palestina.

“Es una cuestión de defensa del derecho internacional, del principio de autodeterminación, y una condena al genocidio”, afirmó el lunes el viceministro de exteriores colombiano, Mauricio Jaramillo Jassir. Se trata, según él, de pasar del discurso a la acción, en un momento en el que ya se cuentan más de 58.000 víctimas mortales por los ataques de Israel en el enclave palestino.

La agenda del evento está pensada con tres momentos. El primero, una reunión preparatoria con organizaciones de la sociedad civil, en la que se espera la participación activa de movimientos sociales y redes solidarias con la causa palestina. A esto le seguirá el martes un encuentro con representantes de más de 30 Estados, en el que se discutirá una serie de medidas prácticas que los Estados podrán adoptar en el corto y mediano plazo.

Finalmente, el miércoles 16 de julio, la relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese, recientemente sancionada por Estados Unidos, hará parte de la clausura del evento. La jornada concluirá con una movilización desde la sede de la Cancillería hasta la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá.

🚨Siga en vivo en esta ventana todo lo que traiga la apertura de la conferencia de emergencia sobre Palestina.🚨

Según la Cancillería, a la conferencia asistieron representantes de 32 países, incluidos Estados de América Latina, África, Asia, Europa y Medio Oriente como Argelia, China, Brasil, Sudáfrica, España, México, Turquía y Palestina. Entre los asistentes hubo cancilleres de Colombia y Bolivia, además de ministros de alto nivel de Namibia y Nicaragua. También participaron viceministros de Turquía y Sudáfrica, así como el secretario general de Argelia. La mayoría de los países estuvieron representados por embajadores, encargados de negocios y ministros consejeros.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com