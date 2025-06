Así va el cuarto día de bombardeos entre Israel e Irán

Integrantes de equipos de emergencia, bomberos y policía, trabajan en el área donde un proyectil iraní impactó provocando el derrumbe de un edificio de cuatro plantas en la madrugada de este domingo en Jerusalén (Israel). Foto: EFE - Magen David Adom

Una nueva noche de bombardeos en el cuarto día de la escalada entre Israel e Irán marcó el inicio de la semana.

Irán lanzó el lunes nuevos misiles contra varias ciudades de Israel, donde murieron al menos 11 personas, según los servicios de emergencia y los bomberos.

En respuesta, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que los pobladores de Teherán “pagarán el precio” por los ataques iraníes contra civiles de su país.

La cifra de víctimas continúa en ascenso. Para el domingo, los bombardeos han dejado al menos 224 muertos y más de 1.000 heridos desde el viernes, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud iraní.

El conflicto empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares.

El conflicto entre Israel e Irán alcanzó un punto crítico durante el sábado y domingo. El ejército israelí bombardeó objetivos estratégicos en Teherán, incluyendo la sede del Ministerio de Defensa y una instalación clave del programa nuclear iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a ambos países “llegar a un acuerdo”, aunque no descartó una posible intervención militar de su país.

Las últimas noticias del domingo fueron que Israel atacó un avión de reabastecimiento en el aeropuerto de Mashhad y bases de misiles tierra-tierra en el centro del país. Irán respondió con nuevas oleadas de misiles contra Israel, donde se activaron sirenas en todo el territorio y varios edificios residenciales resultaron dañados.

Aquí va el minuto a minuto de las noticias del cuarto día del conflicto:





Yair Lapid, jefe de la oposición en Israel y líder del partido Yesh Atid, pidió este lunes a Estados Unidos que se sume a la ofensiva contra Irán, especialmente en operaciones dirigidas contra instalaciones altamente protegidas como el complejo nuclear de Fordow.

Según Lapid, la decisión final recae en el presidente Donald Trump, aunque advirtió: “Esta es una amenaza para todo el mundo”.

Durante una entrevista con Nic Robertson de CNN, realizada desde el lugar donde impactó un misil en el centro de Tel Aviv, el político israelí expresó su confianza en Washington: “Creo que será en beneficio de todos: la región, el mundo, Estados Unidos y, por supuesto, Israel. Confiamos en que el presidente Trump hará lo correcto”.

Lapid también sostuvo que Israel no puede cesar sus acciones hasta asegurarse de que Irán no represente un peligro nuclear: “Tendremos que continuar hasta que estemos seguros de que Irán no tiene la capacidad de convertirse en una amenaza nuclear para el pueblo de Israel”.

El domingo, se reportó que Trump habría rechazado una propuesta israelí para asesinar al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Desde la base aérea de Tel Nof, el primer ministro israelí dijo este lunes que “La Fuerza Aérea de Israel controla los cielos de Teherán. Estamos atacando objetivos del régimen, a diferencia del régimen criminal de Irán, que ataca a civiles”

“Les decimos a los ciudadanos de Teherán: ‘Evacúen’, y nosotros actuamos”, añadió.

El ejército israelí afirmó este lunes que ha logrado inutilizar una “tercera parte” del arsenal iraní, al atacar sus plataformas de lanzamiento de misiles en el cuarto día de enfrentamientos. Irán, por su parte, respondió con nuevas andanadas.

“Más de 50 aviones de combate y otras aeronaves bombardearon y destruyeron más de 120 lanzadores de misiles tierra-tierra. Esto representa un tercio de los lanzadores de misiles tierra-tierra del régimen iraní”, detalló el general Effie Defrin, portavoz militar, en rueda de prensa.

El poder judicial de Irán informó que el lunes se llevó a cabo la ejecución de un hombre detenido en 2023, hallado culpable de colaborar con el Mosad, el servicio secreto exterior israelí, en el marco del cuarto día de enfrentamientos entre la República Islámica y su histórico adversario.

“Esmaeil Fekri, un agente del Mosad declarado culpable de los crímenes capitales de ‘corrupción en la tierra’ y de ‘moharebeh’ (guerra contra Dios, NDLR) fue ejecutado por ahorcamiento tras el procedimiento judicial”, señaló Mizan Online, portal informativo vinculado al sistema judicial.

En paralelo, el presidente del aparato judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, solicitó el lunes que los juicios contra sospechosos de espionaje a favor de Israel se realicen con celeridad.

“Si una persona es detenida por vínculos con el régimen sionista y ha colaborado con el mismo, su proceso y condena deberán pronunciarse muy rápidamente, en conformidad con la ley y atendiendo a las condiciones de la guerra”, declaró Gholamhossein Mohseni Ejei, según reportó la agencia Tasnim.

Los disparos de misiles iraníes contra territorio israelí causaron 24 muertos desde el viernes, día de inicio del ataque lanzado por Israel contra la república islámica, según un nuevo balance facilitado este lunes por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Desde la medianoche (21H00 GMT del domingo), el balance del día subió a 11 muertos, según datos oficiales: 4 en Petakh Tiqva (cerca de Tel Aviv), 3 en Haifa (norte), uno en Bnei Brak (periferia de Tel Aviv), dos muertos extraídos de los escombros tras un ataque la víspera en Bat Yam, y otro muerto más en un lugar no precisado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el lunes que los residentes de Teherán “pagarán el precio” por los ataques iraníes contra civiles israelíes, después de una noche de ataques con misiles que dejaron varios muertos.

“El dictador fanfarrón de Teherán se ha convertido en un asesino cobarde, disparando deliberadamente contra la población civil de Israel en un intento de disuadir a las (fuerzas militares israelíes) de continuar la ofensiva que está paralizando sus capacidades”, escribió Katz en su canal de Telegram. “Los residentes de Teherán pagarán el precio, y pronto”.

El presidente iraní instó el lunes a todos los ciudadanos a dejar de lado las diferencias y unirse contra Israel, mientras el conflicto se intensifica entre los dos archienemigos.

“Toda diferencia, asunto y problema que haya existido debe ser dejado de lado hoy, y debemos mantenernos firmes contra esta agresión criminal genocida con unidad y coherencia”, dijo Masoud Pezeshkian, dirigiéndose al Parlamento.

El ejército israelí afirmó el lunes que atacó centros de mando en Teherán de las Fuerzas Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní encargada de operaciones en el exterior.

La fuerza aérea israelí “golpeó centros de mando pertenecientes a las Fuerzas Quds (...) y al ejército iraní, con instrucción precisa de la Dirección de Inteligencia”, informó el ejército en un comunicado.

