El Pentágono confirmó que fueron dos las explosiones cerca al aeropuerto de Kabul: una en Abbey Gate y otra cerca del Hotel Baron. John Kirby, portavoz del Pentágono, informó que varios civiles y estadounidenses murieron en los hechos, sin confirmar un número exacto. Por su parte, The Guardian informó que al menos 13 personas murieron en la explosión

Las explosiones parecen ser ataques suicidas, según explicaron tres funcionarios estadounidenses a CNN. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado esa información. La corresponsal de Al Jazeera, Charlotte Belis, informó que todavía no está claro quién perpetró el presunto ataque.

Abbey Gate es uno de los tres puntos de acceso al aeropuerto donde miles de afganos se han aglomerado en los últimos 13 días buscando huir de los islamistas radicales. Esa puerta también está próxima al Hotel Baron, utilizado para organizar algunas evacuaciones. “Quienes estén en Abbey Gate, East Gate o North Gate ahora deberían irse de inmediato”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

🇦🇫 | La primera explosión tuvo lugar en el Abbey Gate y la segunda en el Hotel Baron dónde se alojan británicos y estadounidenses. pic.twitter.com/fVYGU6nFWb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 26, 2021

11:11 a.m.

Hasta ahora, no hay indicios sobre un cambio de planes por parte de Joe Biden de extender la fecha de retirada de EE. UU. de Afganistán luego las dos explosiones, informó Reuters. La fecha límite de salida sigue siendo el 31 de agosto.

11:05 a.m.

Idris Ali, corresponsal de Política Exterior que cubre el Pentágono en Reuters, informó que funcionarios estadounidenses creen que el grupo ISIS-Khorasan (ISKP) estuvo detrás del ataque de este jueves.

Incluso, el presidente Joe Biden advirtió desde el 24 de agosto que cuanto más tiempo permanezca EE. UU. en el país, existe un “riesgo agudo y creciente de un ataque de un grupo terrorista conocido como ISIS-K”. ¿Quiénes son? Este movimiento islámico es el brazo afgano del Estado Islámico. Según el Pentágono está formado por exmiembros de Al Qaeda y fue uno de los más activos durante los primeros años de la guerra en Siria, desde donde planean sus ataques.

Durante el gobierno de Barack Obama, Khorasan fue blanco de varios ataques y el entonces jefe de Inteligencia, James Clapper, dijo que “en términos de la amenaza al territorio nacional, Khorasan puede ser tan peligroso como Estado Islámico”.

10:46 a.m.

Un hospital de emergencia en Kabul informó que unas 60 personas heridas han llegado hasta ahora desde las explosiones del aeropuerto, según informó Al Jazeera.

10:04 a.m.

El primer ministro británico, Boris Johnson, convocó el jueves por la tarde una reunión de crisis de su gabinete tras la explosión. Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha dicho que ninguno de sus miembros del personal militar o gubernamental en Kabul estaba entre las víctimas.

9:30 a.m.

Un funcionario del talibán dijo que al menos 11 personas, incluidos extranjeros y niños, murieron y muchos guardias talibanes resultaron heridos en la explosión, informó el medio Al Jazeera.

“Estamos dentro del aeropuerto pero no sabemos qué está pasando. Hemos visto las noticias sobre la bomba pero no sabemos qué está pasando. Es muy malo, muy difícil”, dijo una persona que logró entrar al aeropuerto a The Guardian.

En desarrollo