EN VIVO: Explosiones en el mayor complejo gasístico de Irán

Irán confirma haber recibido el plan de alto el fuego, pero afirma que Estados Unidos no está preparado para la paz. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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La guerra en Oriente Medio ha entrado en una fase de máxima tensión este lunes tras confirmarse la muerte del general Majid Jademi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución, en un ataque que Teherán atribuye a la alianza entre Estados Unidos e Israel.

En paralelo, el presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz antes de la noche del martes, bajo la amenaza de destruir infraestructuras clave como puentes y plantas eléctricas.

En respuesta, el mando militar de Irán advirtió que no se quedará de brazos cruzados y que cualquier ataque a suelo iraní provocará represalias mucho más agresivas.

Según un comunicado difundido por la red estatal Irib, el ejército iraní aseguró que “si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas serán mucho más devastadoras”. Mientras tanto, el precio del petróleo sigue subiendo y los países vecinos como Kuwait y Emiratos Árabes ya reportan heridos por la caída de drones y misiles.

Las 5 claves de la jornada

Bajas de alto nivel: Los Guardianes de la Revolución confirmaron que su jefe de inteligencia, Majid Jademi, murió en un “ataque terrorista criminal” este lunes de madrugada.

¿Robo de uranio? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.

El ultimátum de Ormuz: Donald Trump dio de plazo hasta las 8:00 p. m. (hora del este de EE. UU.) del martes para liberar el paso de crudo o enfrentarán el “infierno”.

Petróleo al alza: El barril de WTI subió a USD 111,93 debido al temor de que el suministro global se vea interrumpido por el bloqueo en el estrecho.

Ataques en el Líbano: Israel bombardeó el sur de Beirut, bastión de Hezbolá, tras ordenar la evacuación de siete barrios residenciales de la capital libanesa.

🔴 Siga el minuto a minuto de la guerra en Oriente Medio:

Varias explosiones se oyeron el lunes en el sur de Irán en el mayor complejo de gas del país, pero la situación está “bajo control”, informaron las agencias de prensa Fars e Irna.

Las explosiones, cuyo número no se ha precisado, se produjeron en el complejo petroquímico South Pars, en Asaluyeh, donde Israel afirma haber realizado ataques el lunes.

Se trata de un emplazamiento esencial para el sector energético iraní, clave para la explotación del yacimiento de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

“El ejército israelí bombardeó con fuerza el mayor complejo petroquímico de Irán, situado en Asaluyeh, un objetivo clave que asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica del país”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video.

Según la compañía petroquímica iraní, citada por la agencia de noticias Irna, la situación está “bajo control”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.

El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos rescató al segundo tripulante de un F-15E que cayó el viernes en territorio iraní, en lo que calificó como una “audaz” operación de búsqueda y rescate.

Pero según aseguró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, existen “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la operación.

“La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán”, dijo Baqai.

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