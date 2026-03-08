En vivo: Humo negro sobre Teherán y amenaza directa; Israel perseguirá al nuevo líder iraní

EE. UU. e Israel atcaron la infraestructura energética de Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El conflicto ha entrado en una fase de máxima hostilidad tras los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra la infraestructura energética de Teherán, que han dejado cinco depósitos de petróleo en llamas y una densa nube de hollín tóxico sobre la capital.

Mientras el Ministerio de Salud iraní denuncia la muerte de 200 niños desde el inicio de la ofensiva, Israel ha lanzado una advertencia sin precedentes: perseguirá y eliminará a cualquier sucesor que sea nombrado para reemplazar al fallecido Alí Jamenei.

Esta amenaza surge justo cuando la Asamblea de Expertos de Irán confirmó haber alcanzado un consenso mayoritario sobre la identidad del nuevo Líder Supremo, cuyo nombre se mantiene bajo estricto secreto por razones de seguridad.

La represalia iraní contra los aliados regionales de Washington ha sido masiva. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó haber interceptado gran parte de un ataque que incluyó 17 misiles balísticos y 117 drones solo en la jornada de hoy. En total, el país afirma haber detectado más de 1.400 drones desde el inicio de las hostilidades, calificando las acciones de Teherán como una “agresión brutal e injustificada”.

Por su parte, la Liga Árabe tildó de “irresponsables” estos ataques, mientras el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió que su país se verá obligado a responder con mayor fuerza si los países vecinos continúan permitiendo que sus bases sean utilizadas para bombardear suelo iraní.

En el frente de batalla, la escalada no da tregua. Israel confirmó la muerte de dos soldados en el sur de Líbano, las primeras bajas oficiales de su ofensiva terrestre, mientras que sus ataques aéreos en Beirut alcanzaron un hotel, dejando al menos cuatro muertos.

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) emitió una alerta urgente a los civiles en Irán, instándolos a permanecer en sus hogares y acusando al régimen de utilizar áreas densamente pobladas en ciudades como Isfahán y Shiraz para lanzar misiles, convirtiéndolas en “objetivos militares legítimos”. La Media Luna Roja iraní, por su parte, ha advertido sobre el riesgo de lluvia ácida tóxica en Teherán debido a los incendios en las plantas petroleras.

A nivel internacional, la presión logística aumenta con la llegada de más aviones de transporte estadounidenses B-1 y C-17 a la base británica de RAF Fairford, cargados de municiones y repuestos para intensificar la campaña aérea. Mientras tanto, en Europa, la ministra de Defensa de Suiza ha acusado a la coalición de violar el derecho internacional con sus ataques preventivos, y la policía noruega investiga una explosión frente a la embajada de EE. UU. en Oslo como un posible ataque vinculado a la crisis.

Con la distribución de combustible paralizada en Teherán y una cifra de desplazados que sigue creciendo en Líbano, el conflicto se encamina hacia una semana de confrontación total sin una salida diplomática a la vista.

5 claves de la jornada para este 8 de marzo

Guerra contra la sucesión: Israel advirtió que atacará a cualquier persona que intente nombrar o asumir el cargo de nuevo Líder Supremo de Irán, elevando la guerra a un nivel de persecución política directa.

Desastre ambiental en Teherán: Los incendios en cinco depósitos de crudo han generado una emergencia por contaminación; las autoridades piden a los 10 millones de habitantes de la capital no salir a la calle para evitar la “lluvia ácida”.

Defensa total en el Golfo: EAU reporta haber interceptado más de 1.300 drones iraníes en la última semana, denunciando la muerte de cuatro trabajadores extranjeros (de Pakistán, Nepal y Bangladesh) en los ataques de hoy.

Alerta de CENTCOM: EE. UU. instó a los ciudadanos iraníes a evacuar zonas cercanas a lanzaderas de misiles, acusando al régimen de usar a su propia población como “escudos humanos” en zonas residenciales.

Refuerzos en el Reino Unido: Dos nuevos aviones C-17 Globemaster aterrizaron en Inglaterra con suministros militares críticos, confirmando que la campaña de bombardeos de EE. UU. e Israel está lejos de terminar.

Los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa “Meet the Press” de la NBC.

“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, agregó.

La destrucción de los centros logísticos de combustible no solo ha paralizado el transporte, sino que ha desatado una alarma sanitaria. La Media Luna Roja de Irán recomendó a la población hacer gárgaras con agua salada si inhalan el hollín negro que cubre el cielo.

“Los agresores están liberando materiales peligrosos... envenenando a los civiles y devastando el medio ambiente”, denunció el portavoz de exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

Los expertos temen que, si llueve, los contaminantes químicos lleguen a las presas que suministran agua potable a la ciudad, agravando una situación.

