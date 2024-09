En vivo: Israel ataca el centro de Beirut y dice que usará todas sus capacidades

Las tensiones siguen creciendo en Líbano, con el temor de que Israel lleve a cabo una invasión terrestre, como se ha venido hablando desde hace días. El más reciente anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien dio a entender que la intención de las autoridades israelíes va por ese lado, aunque todavía no hay una decisión clara al respecto: “Eso es lo que haremos y desplegaremos todo lo que sea necesario: fuerzas desde el aire, desde el mar y desde la tierra”. En paralelo, Hezbolá aseguró que Israel está cometiendo masacres de civiles en Líbano y afirmó que seguirá luchando, que “la victoria será nuestra”.

🚨 Le contamos el minuto a minuto de lo que está pasando en Medio Oriente 🚨

El primer ministro israelí difundió un video en inglés en el que se dirige al público iraní: “El pueblo de Irán debería saber que Israel está con ustedes”. Reiteró, además, un mensaje que dio ante la Asamblea General de la ONU, la semana pasada: “No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y a nuestro país”.

Las fuerzas israelíes se declararon responsables de un ataque nocturno en Beirut, que mató a miembros de un grupo militante con base en Líbano y Gaza, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, conocido principalmente por una serie de secuestros de aviones y atentados con bombas hace décadas. Este fue el primer ataque conocido de Israel en el centro de la ciudad desde 2006, pues la explosión ocurrió en el barrio Cola. Los ataques previos se llevaron a cabo en los suburbios de la capital.

La cifra la dio a conocer el Ministerio de Salud libanés, citado por Reuters, tras un ataque de Israel en la ciudad de Ain Deleb, en el sur del país. Unas 70 personas resultaron heridas en este pequeño pueblo en el distrito de Sidón.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, citado por Al Jazeera tras una rueda de prensa, comentó que “no dejará sin respuesta ninguna acción agresiva del régimen sionista que atente contra sus intereses. Este régimen no quedará impune por los crímenes que ha cometido, y se tomarán las medidas adecuadas en respuesta a ello”. En su intervención agregó: “No hacemos promesas vacías. Hemos demostrado en la práctica que nos oponemos firmemente a los agresores que pretenden violar la seguridad nacional de Irán, y nuestra respuesta será lamentable para ellos”.

El jefe de la cartera de Defensa, Yoav Gallant, insinuó que Israel tiene la intención de montar una invasión terrestre de Líbano y aseguró que devolver a los israelíes a sus hogares en el norte, luego de que unos 60.000 evacuaran por los ataques desde el otro lado de la frontera, es la misión de las Fuerzas Armadas: “Eso es lo que haremos y desplegaremos todo lo que sea necesario: ustedes y otras fuerzas, desde el aire, desde el mar y desde la tierra”. Con referencia a la muerte de Hasán Nasralá, líder de Hezbolá, en uno de los bombardeos del viernes en Beirut, agregó: “Fue un paso muy importante, pero no es todo”.

El vicesecretario general de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó en un discurso que Israel está cometiendo masacres de civiles en Líbano con el pleno apoyo de Estados Unidos, que Hezbolá “ama el martirio” y que cualquier otra organización se habría derrumbado ante los ataques lanzados contra ella por Israel, pero no fue así. Prometió que el grupo seguiría luchando y que “la victoria será nuestra”.

Esta fue su advertencia: “Estamos todos allí, en el terreno, a pesar de la pérdida de algunos dirigentes y de que Hasán Nasralá haya sido el principal objetivo, y a pesar de los ataques agresivos contra todos los civiles en Líbano, a pesar de los sacrificios y las acciones que tienen como objetivo crear el caos en nuestro frente. Nos quedaremos allí. Seremos firmes. Continuaremos la resistencia islámica. Continuaremos haciendo frente al enemigo israelí en apoyo de Palestina y Gaza, y en defensa de nuestro pueblo libanés”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com