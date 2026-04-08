EN VIVO: Primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

Los mercados asiáticos reaccionan a la tregua en Irán. El precio del petróleo ve una leve caída. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

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El flujo comercial en el estrecho de Ormuz ha mostrado sus primeras señales de reactivación este miércoles, tras el anuncio de un alto el fuego provisional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Según la plataforma de seguimiento MarineTraffic, los buques NJ Earth y Daytona Beach fueron los primeros en franquear este paso estratégico tras la parálisis casi total del suministro energético global.

El presidente Donald Trump aseguró que Washington trabajará “estrechamente” con Teherán para supervisar el fin del enriquecimiento de uranio, mientras la comunidad internacional observa con cautela la reapertura de esta vía que conecta el Golfo con las rutas marítimas mundiales.

La crisis en la zona había provocado una caída del 95 % en el tránsito de navíos desde marzo, afectando el flujo del 20 % del petróleo y gas mundial. Antes del acuerdo, solo 307 embarcaciones habían logrado cruzar el estrecho, una cifra ínfima comparada con el volumen previo al conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, puntualizó que, durante la tregua, los tránsitos se realizarán “en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, manteniendo el control operativo sobre el canal.

“El tránsito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia”, advirtió Ana Subasic, analista de Kpler.

El mundo sigue reaccionando a la tregua. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el pacto como un “momento de alivio”, aunque la tensión persiste en otros frentes. En Líbano, las fuerzas israelíes mantienen sus operaciones contra Hezbolá, aclarando que el alto el fuego con Irán no detiene los combates en territorio libanés.

Las claves de la jornada

Israel lanza ataque contra el sur de Líbano

El ejército israelí llevó a cabo este miércoles varios bombardeos en el sur de Líbano, tras emitir una nueva orden de evacuación para la zona de la ciudad de Tiro, según la oficial Agencia Nacional de Información.

Dos heridos en Baréin por ataque iraní con dron

Dos personas resultaron levemente heridas este miércoles en Baréin tras un ataque iraní con dron, informó el Ministerio del Interior bareiní, pocas horas después de que entrara en vigor una tregua entre Estados Unidos e Irán.

Irán ha atacado a Baréin y otros países del Golfo considerados aliados de Estados Unidos durante la guerra iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

Primeros buques cruzan el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

Kuwait y Emiratos enfrentan ola de ataques iraníes después de la tregua

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron que sus defensas aéreas repelieron este miércoles una ola de ataques iraníes, pese al anuncio de la tregua con Estados Unidos.

En Kuwait, el ataque con drones causó daños en instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas de desalinización de agua, según el ejército.

Israel respalda la tregua de EE. UU. con Irán

Israel apoyó este miércoles la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de tregua a cambio de que el régimen iraní reabra el estrecho de Ormuz.

La oposición de Israel califica de “desastre” el alto el fuego con Irán

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó el alto el fuego con Irán y acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de no haber logrado los objetivos de la guerra.

“Nunca ha habido un desastre político como este en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo cerca de la mesa cuando se tomaron decisiones relativas al núcleo de nuestra seguridad nacional”, escribió en la red social X.

Trump cree que China logró que Irán negocie

Donald Trump dijo el martes a AFP que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones para acordar un alto el fuego tras más de cinco semanas de guerra.

“Escuché que sí”, dijo Trump en una entrevista telefónica cuando se le preguntó si Pekín había intervenido para que Teherán, uno de los aliado del gigante asiático, acordara una tregua de dos semanas.

EE. UU. no descarta negociaciones “en persona” con Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió el alto el fuego y dijo que “el éxito” de las fuerzas armadas “generó la máxima influencia” sobre Irán.

Poco antes, Leavitt dijo que Washington contempla mantener “negociaciones en persona” con Teherán, que anunció que las partes mantendrán conversaciones a partir del próximo viernes y durante dos semanas en Islamabad.

La OTAN mantendrá conversaciones con Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá conversaciones con el presidente Trump en Washington este miércoles tras el anuncio de un cese al fuego con Irán, según un oficial de la alianza atlántica.

El petróleo cae un 15 %, por debajo de los USD 100

El precio del petróleo cayó más de un 15 % tras el anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán.

Hacia las 09h30 GMT el West Texas Intermediate perdió 15,95 %, hasta USD 94,94. Por su parte el Brent del mar del Norte, referencia mundial, se desplomaban un 14,08 %, hasta USD 93,88.

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Los Guardianes de la Revolución afirmaron este miércoles que mantienen “el dedo en el gatillo” pese a la tregua concluida entre Irán y Estados Unidos, y añadieron que no confían en las promesas de Washington.

Los Guardianes, “con el dedo en el gatillo”, están preparados para responder “si el enemigo llegara a repetir sus errores de cálculo”, afirmó el ejército ideológico de la república islámica en su canal de Telegram.

“El enemigo siempre ha sido engañoso, no tenemos ninguna confianza en sus promesas y responderemos a cualquier agresión con un nivel superior”, sostuvieron.

Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó en picado desde el estallido de la guerra.

Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

En un mensaje en X, la empresa señaló que el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia.

Ambos habían zarpado del puerto de Bandar Abás, en Irán, agregó en un mensaje en X.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas.

Durante este periodo, los tránsitos por Ormuz se realizarán “en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

“El transito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano”, precisó Ana Subasic, analista de Kpler.

Este buque mantuvo activado su transpondedor mientras navegaba cerca de la isla iraní de Larak, apodada el “peaje de Teherán” por la revista marítima de referencia Lloyd’s List.

La AFP no ha podido confirmar su destino por el momento.

Según Lloyd’s List, más de 800 buques se encuentran actualmente inmovilizados en el Golfo, pero armadores y fletadores indicaron el miércoles que se estaban preparando para volver a poner en marcha sus buques.

El acceso a esta vía marítima fue restringido drásticamente por Irán desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz, bordeado por Irán y Omán, es un cuello de botella que conecta las aguas del Golfo con las principales rutas marítimas internacionales.

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