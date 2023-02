Entre ciclones y terremotos: días de emergencia en Nueva Zelanda

Unas personas están paradas frente a los escombros que dejó el paso del ciclón Gabrielle por Nueva Zelanda. La tormenta provocó fuertes inundaciones cerca de Napier. Foto: AFP - STR / Agencia AFP

“Nunca me han quemado la casa hasta los cimientos, pero me imagino que es lo mismo. Todo lo que puedes hacer es huir y comencé a pensar esta mañana en todas las cosas que perdí”. Así describió Leonard Fleming para “The Guardian” su situación actual, después de que el ciclón Gabrielle golpeara a Nueva Zelanda el lunes pasado. Sin casa, viviendo con sus dos perros en el carro, él forma parte de los cientos de personas que han resultado afectadas por la tormenta, la cual, hasta el momento, ha dejado cinco fallecidos y múltiples daños en varias zonas del país. Mientras las evacuaciones continúan, ya se hicieron nuevas advertencias de tormentas severas en Bay of Plenty, Gisborne y Hawke’s Bay, tres de las zonas que han experimentado algunos de los niveles más altos de inundaciones, daños y fallecimientos.