Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Entre el miedo y la costumbre: así se siente la guerra en Irán e Israel

Irán e Israel viven una escalada violenta mientras civiles enfrentan miedo, duelo, rabia y una tensa sensación de normalidad tras la muerte de Alí Jamenei y los ataques cruzados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
03 de marzo de 2026 - 11:56 p. m.
En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, dolientes lloran durante el funeral de niños muertos en un presunto ataque contra una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan, en Minab, el 3 de marzo de 2026.
En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, dolientes lloran durante el funeral de niños muertos en un presunto ataque contra una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan, en Minab, el 3 de marzo de 2026.
Foto: AFP - AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Celebración, incertidumbre, miedo y confusión son algunos de los sentimientos de los ciudadanos de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel bajo la Operación Furia Épica, lanzada en la madrugada del 28 de febrero. En la República Islámica, de más de 90 millones de habitantes, cada uno tiene sus propias reacciones, pérdidas y pensamientos.

El día de la ofensiva amaneció normal. Testigos contaron a la BBC que enviaron a sus hijos al colegio, pero tuvieron que recogerlos en medio del pánico: una explosión se registró en una...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

Más Países

PremiumEE

Irán

Israel

Estados Unidos

Alí Jamenei

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.