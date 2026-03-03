Entre el miedo y la costumbre: así se siente la guerra en Irán e Israel

En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, dolientes lloran durante el funeral de niños muertos en un presunto ataque contra una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan, en Minab, el 3 de marzo de 2026. Foto: AFP - AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Celebración, incertidumbre, miedo y confusión son algunos de los sentimientos de los ciudadanos de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel bajo la Operación Furia Épica, lanzada en la madrugada del 28 de febrero. En la República Islámica, de más de 90 millones de habitantes, cada uno tiene sus propias reacciones, pérdidas y pensamientos.

El día de la ofensiva amaneció normal. Testigos contaron a la BBC que enviaron a sus hijos al colegio, pero tuvieron que recogerlos en medio del pánico: una explosión se registró en una...