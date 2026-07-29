Entre ruinas, humo y miedo: así vivió Japón el terremoto de 7,1 que golpeó Kumamoto

La pared exterior de un restaurante colapsó tras el terremoto registrado en la ciudad de Kumamoto, al suroeste de Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE - JIJI PRESS

A las 4:27 p. m., en cuestión de segundos, todo empezó a sacudirse con brusquedad en Kumamoto, en la isla de Kyushu, Japón. Diecisiete minutos después del primer sismo —de magnitud preliminar 7,1— el presentador Atsushi Yoshioka, del medio local NHK, inició su transmisión habitual en vivo. Esta vez llevaba casco de seguridad y lanzó un llamado a la calma a una población que conoce a la perfección ese sentimiento. “Creo que algunos de ustedes recuerdan el terremoto de Kumamoto. Los temblores continúan y, como me ocurre a mí, puede que algunos...