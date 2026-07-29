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Entre ruinas, humo y miedo: así vivió Japón el terremoto de 7,1 que golpeó Kumamoto

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó Kumamoto, Japón: dejó al menos un muerto, más de 160 heridos, edificios colapsados y personas atrapadas bajo escombros.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
29 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
La pared exterior de un restaurante colapsó tras el terremoto registrado en la ciudad de Kumamoto, al suroeste de Japón, el 28 de julio de 2026.
La pared exterior de un restaurante colapsó tras el terremoto registrado en la ciudad de Kumamoto, al suroeste de Japón, el 28 de julio de 2026.
Foto: EFE - JIJI PRESS

A las 4:27 p. m., en cuestión de segundos, todo empezó a sacudirse con brusquedad en Kumamoto, en la isla de Kyushu, Japón. Diecisiete minutos después del primer sismo —de magnitud preliminar 7,1— el presentador Atsushi Yoshioka, del medio local NHK, inició su transmisión habitual en vivo. Esta vez llevaba casco de seguridad y lanzó un llamado a la calma a una población que conoce a la perfección ese sentimiento. “Creo que algunos de ustedes recuerdan el terremoto de Kumamoto. Los temblores continúan y, como me ocurre a mí, puede que algunos...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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