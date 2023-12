Es “imposible” implementar las zonas seguras definidas por Israel en Gaza: ONU

Soldados israelíes, a bordo de vehículos blindados de combate, maniobran en una zona cercana a la frontera con la Franja de Gaza. Foto: EFE - ATEF SAFADI

La ONU aseguró el martes que es “imposible” implementar las zonas seguras definidas por Israel en la Franja de Gaza para que los civiles puedan refugiarse y escapar de los combates. James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que acaba de pasar varios días en el territorio palestino, aseguró: “Estas zonas no pueden ser seguras ni humanitarias cuando se declaran de manera unilateral”. Según él, “no son científicas, no son racionales, no son posibles”.

Esta alerta llega después de que decenas de tanques israelíes entraran el lunes al sur de la Franja de Gaza, donde el Ejército expandió su ofensiva terrestre contra Hamás, pese a la presencia de cientos de miles de civiles y al aumento de las tensiones en la región.

Las fuerzas israelíes, que iniciaron una ofensiva terrestre el 27 de octubre en el norte del enclave palestino, multiplican los bombardeos en el sur desde que se reanudaron los combates el 1 de diciembre, tras siete días de tregua. El Ejército israelí dijo el lunes que estaba actuando “con fuerza” alrededor de la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, sometida a intensos bombardeos.

Decenas de tanques, vehículos de transporte de tropas y buldóceres israelíes entraron en esta zona, indicaron este lunes a AFP varios testigos. Por ejemplo, Amin Abu Hola, de 59 años, explicó que estos vehículos militares habían penetrado ya unos dos kilómetros hasta el pueblo de Al Qarara, al noreste de Jan Yunis.

Por su parte, el Ejército, a través de un comunicado, advirtió: “Los combates y el avance terrestre del Ejército israelí en la zona de Jan Yunis no permiten a los civiles desplazarse sobre el eje (vial) Salaheddin, en el norte y el este de la ciudad”.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que llegó a Gaza el lunes, denunció en la red social X el “intolerable” sufrimiento de la población: “Reitero nuestro llamado urgente a que se proteja a los civiles, de acuerdo con las leyes de la guerra, y a que se permita la entrada de ayuda sin obstáculos”.

Las condiciones en el estrecho territorio empeoraron aún más con el corte de “todos los servicios de telecomunicaciones”, según anunció la compañía local, Paltel. La interrupción se debe a “un corte de las principales redes de fibra del lado israelí”, detalló la organización.

Casi 16.000 muertos en la Franja de Gaza

El Ministerio de Salud de Hamás reportó el lunes 15.899 muertos, de los cuales un 70 % son mujeres y niños, en medio de los bombardeos israelíes, lanzados en respuesta al ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino el 7 de octubre.

Los comandos islamistas infiltrados aquel día en Israel mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, según las autoridades. El Estado judío declaró la guerra y prometió “aniquilar” a Hamás, que gobierna en el enclave palestino desde 2007.

El Ejército israelí anunció el lunes que tres soldados murieron la víspera en el norte del territorio, llevando a 75 el número de militares fallecidos desde el inicio de la ofensiva terrestre y 401 desde el 7 de octubre.

Los combates estallaron de nuevo el lunes en la Ciudad de Gaza, blanco de varios ataques aéreos. Según testigos, los tanques israelíes abrieron fuego y entraron por primera vez en el mercado del casco antiguo, donde destruyeron decenas de puestos.

Israel acusa al grupo islamista palestino, también catalogado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, de haber instalado infraestructuras bajo los hospitales de la Franja y de utilizar a los civiles como escudos humanos.

“Ataque inminente”, las advertencias de Irael al sur de Gaza

Bajo una tregua mediada por Catar, con apoyo de Egipto y Estados Unidos, 80 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de la salida de 240 presos palestinos de las cárceles israelíes. Además de ellos, más de una veintena de secuestrados también fue liberada de Gaza, en su mayoría tailandeses que trabajaban en Israel.

En el sur del territorio, los bombardeos israelíes se centraron en los últimos días en Jan Yunis y sus alrededores, donde cada día el Ejército advierte de un “terrible ataque inminente” y ordena evacuar a la población. Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de habitantes de la Franja han huido de sus casas y se hacinan en el sur.

“A pesar de lo que se ha asegurado, los ataques en el sur de Gaza son tan despiadados como los que sufrió el norte”, publicó el lunes en X Elder, portavoz de Unicef. “La gente nos pide consejo para saber dónde se pueden refugiar. No sabemos qué decirles”, denunció, a su vez, Thomas White, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza.

El portavoz de la diplomacia estadounidense celebró que el Ejército israelí ordenase ahora la evacuación de civiles de una “manera más selectiva”, en lugar de “pedir a toda una ciudad o región que evacúe”, como hizo en el norte de la Franja de Gaza.

“Basta ya de guerra”: las súplicas desde el enclave palestino

El Ejército israelí informó que había efectuado “unos 10.000 bombardeos” en Gaza desde el inicio de los enfrentamientos, mientras que más de 11.500 cohetes fueron lanzados contra Israel. Estos ataques destruyeron o dañaron más de la mitad de los edificios de la Franja, según la ONU.

Las necesidades son inmensas en el territorio, sometido a un asedio total desde el 9 de octubre, donde 1,8 millones de personas, de un total de 2,4 millones, se vieron forzadas a desplazarse por la guerra, según la ONU. A excepción de los siete días de tregua que permitieron la entrada desde Egipto de cientos de camiones de ayuda humanitaria, el paso fronterizo de Rafah está abierto parcialmente.

En Deir al Balah, en el centro de la Franja, los heridos yacían en el suelo del hospital al Aqsa, esperando a ser atendidos. “Mi hija de cuatro años está bajo los escombros, no sé si está viva o muerta. ¡Basta ya de guerra!”, exclamó Walaa Abu Libda.

En paralelo, el Ejército israelí lanzó en la madrugada del lunes operaciones en diferentes sectores de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, sobre todo en Yenín, según la agencia Wafa. El Ejército mató a cinco palestinos en Cisjordania, según la Autoridad Palestina.

