“Es insoportable”: la guerra que volvió a las calles de Líbano e Irán

Un hombre sostiene una bandera iraní entre los escombros de un edificio destruido tras los bombardeos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026. Foto: AFP - -

En Irán y en el Líbano, la guerra irrumpió con el estruendo de una bomba, pero se sostiene en los sentimientos de confusión y miedo que emergen del humo. Los ciudadanos habitan ahora una realidad alterada, donde ya no basta con decir “estoy triste, feliz, asustado o preocupado”: las emociones se entremezclan, se congelan y se difuminan en un torbellino indefinido.

En este contexto, la esperanza deja de ser la expectativa de que pase algo bueno y se reduce a un mero deseo de sobrevivir, de atravesar un día más sin que el conflicto se lleve a un...