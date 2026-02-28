Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

EE. UU. quiere un cambio de régimen en Irán, pero una “Delcy Rodríguez” es poco probable

Trump dejó claro que su objetivo es un cambio de régimen en Irán. Pero lo sucedido hoy no solo demuestra que no hay esfuerzo diplomático que valga en este momento, sino que lo más probable es que no haya un plan para “el día después”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
28 de febrero de 2026 - 07:57 p. m.
Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán.
Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán.
Foto: AFP - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

No hay espacio para la diplomacia en este momento entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que los dos primeros lanzaron un “ataque preventivo” contra este último en la mañana de este sábado.

El panorama no es alentador: los muertos en Irán se empiezan a contar por cientos, mientras que la república islámica ha lanzado ataques en retaliación contra Israel y otros países de Medio Oriente bajo el argumento de que alojan bases de EE. UU.: Baréin, Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes, en donde se reportó la muerte de un civil.

Vínculos relacionados

Estos son los aliados que tiene Irán en medio de los ataques de EE. UU. e Israel
Estrecho de Ormuz: qué es y por qué importa en medio de los ataques a Irán
¿Cuántas veces ha atacado Estados Unidos a Irán?

El...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Irán

Estados Unidos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.