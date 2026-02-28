EE. UU. quiere un cambio de régimen en Irán, pero una “Delcy Rodríguez” es poco probable

Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

No hay espacio para la diplomacia en este momento entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que los dos primeros lanzaron un “ataque preventivo” contra este último en la mañana de este sábado.

El panorama no es alentador: los muertos en Irán se empiezan a contar por cientos, mientras que la república islámica ha lanzado ataques en retaliación contra Israel y otros países de Medio Oriente bajo el argumento de que alojan bases de EE. UU.: Baréin, Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes, en donde se reportó la muerte de un civil.

El...