“Es el principio. Entramos en una nueva fase”: Hezbolá atacó a Israel con misiles

Una vista de los daños dentro de una casa, después de un ataque con misiles contra un barrio residencial en Kiryat Bialik, al norte de Israel. Foto: EFE - ABIR SULTAN

El Ejército israelí informó que 150 cohetes, misiles de crucero y drones fueron disparados en su contra, la mayoría de ellos desde Líbano. “Hubo un pequeño número de impactos”, sobre todo en la zona norte, pero no hubo daños importantes, informó la institución castrense a través de un comunicado. La ciudad de Kiryat Bialik reportó incendios en carros y edificios, así como estallidos de ventanas en varios apartamentos. Tiempo después, Naim Qassem, vicelíder de Hezbolá, aseguró que “lo que ocurrió es solo el principio” y advirtió que el conflicto con Israel entró en “una nueva etapa”.

Luego de una semana con altas tensiones en la región, en la que las explosiones de bíperes y “walkie-talkies”, de propiedad de la organización insurgente, aliada de Hamás, dejaron decenas de muertos y miles de heridos, y que Israel bombardeó una zona de Beirut, hecho en el que murió un líder de la organización cercana a Irán, Qassem mencionó que Hezbolá “combatirá contra ellos desde donde esperan y desde donde no esperan”. Reunido en el funeral de Ibrahim Aqeel, el comandante de Hezbolá muerto el viernes en el ataque israelí, agregó: “Admitimos que sentimos dolor, somos humanos, pero así como nosotros lo sentimos, ustedes también lo sentirán”.

¿Qué han dicho Benjamin Netanyahu y Estados Unidos sobre las tensiones entre Israel y Líbano?

Ante lo sucedido, el primer ministro israelí emitió un comunicado en el que afirma que su país ha asestado en los últimos días a Hezbolá “una serie de golpes que no podía haber imaginado”. Al tiempo que prometió el regreso de los residentes del norte que han sido evacuados por los ataques desde Líbano, agregó: “Si Hezbolá no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá. Ningún país puede tolerar que se dispare contra sus ciudadanos, contra sus ciudades, y nosotros –el Estado de Israel– no lo toleraremos. Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad”.

Por su parte, Washington está observando con “gran preocupación” los ataques ocurridos en la frontera entre Israel y Líbano y les transmitió a los funcionarios israelíes que “intensificar este conflicto militar” no es “lo mejor para ellos”, según comentó John Kirby, portavoz de seguridad nacional del presidente Joe Biden, en el programa “This Week” de la cadena ABC.

Kirby insistió en que el jefe de Estado estadounidense sigue comprometido con una solución diplomática en la región, aunque admitió que la situación está empeorando. “Todos, por supuesto, reconocemos que las tensiones son mucho mayores ahora que hace apenas unos días”, dijo el funcionario, quien agregó: “Queremos asegurarnos de que podemos seguir haciendo todo lo posible para tratar de evitar que esto se convierta en una guerra total con Hezbolá al otro lado de la frontera libanesa”.

