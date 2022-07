Esta es la iglesia a la que el acusado del asesinato de Abe vinculó al líder nipón

La Iglesia de la Unificación, creada en Corea del Sur en 1954, es la organización a la que la mamá de Tetsuya Yamagami, el atacante del ex primer ministro japonés, pertenece desde 1998. La organización advirtió que no tiene nada que ver con los problemas económicos de la señora y que Abe no fue miembro ni consejero de ella.