EE. UU. atacó a Irán en represalia por el derribo de un helicóptero cerca de Ormuz

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua Embajada de Estados Unidos en Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Estados Unidos lanzó el martes ataques de represalia contra Irán, en una acción que calificó de respuesta proporcional tras el derribo de un helicóptero de combate estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, centro de la disputa entre Washington y Teherán tras una guerra que entró en su cuarto mes.

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Los medios iraníes informaron que se escucharon explosiones y sirenas antiaéreas en varias ciudades de la costa iraní del golfo Pérsico, incluyendo Sirik y la isla de Qeshm. Dos funcionarios, citados por The New York Times, indicaron que los ataques aéreos tuvieron como objetivo bases militares y otras instalaciones, incluyendo baterías de artillería.

El Comando Central de Estados Unidos, a través de un comunicado, detalló que los ataques fueron de “autodefensa” y que se llevaron a cabo por orden del presidente Donald Trump como “una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”. Horas antes, el líder republicano culpó a Teherán del derribo de una aeronave. A través de sus redes sociales escribió: “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

Ahora bien, Trump no dio más detalles sobre el incidente, más allá de que los dos pilotos resultaron ilesos, además de que Irán no se ha atribuido responsabilidad de ello. Un oficial militar anónimo, que habló en la emisora estatal IRIB, mencionó que el país no había realizado ninguna operación militar sobre el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Los medios estatales iraníes informan que la situación está “en calma” tras los ataques estadounidenses en el sur del país. Además, el ministro de Asuntos Exteriores aseguró que Irán no dejará “ningún ataque ni amenaza sin respuesta”.

El jefe de la cartera, Abbas Araghchi, publicó una imagen del estrecho de Ormuz con la etiqueta “golfo Pérsico para siempre” y dijo que, “a pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por poner a prueba nuestra determinación”.

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