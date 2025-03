Estados Unidos y Ucrania, cara a cara: estos son los negociadores en Arabia Saudí

La reunión está encabezada en el lado ucraniano por el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak (d); el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga; el de Defensa, Rustem Umérov, y el asesor de la presidencia ucraniana en asuntos de defensa, el militar Pavló Palisa, que ha estudiado en EE.UU. y tiene experiencia de combate en el frente. La delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio (2i), al consejero de Seguridad Nacional, Mike Watlz, y al representante de la Casa Blanca para Oriente Medio y amigo personal del presidente Donald Trump, Steve Witkloff.

Foto: EFE - Head of the Office of the President of Ukraine