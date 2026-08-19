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Estancado en Irán, Trump recurre a un rostro conocido: Kim Jong-un, de Corea del Norte

Hace siete años, el presidente Trump no logró desarmar a Corea del Norte y desistió. ¿Podría ocurrir lo mismo con Irán?

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David E. Sanger y Anton Troianovski | The New York Times
19 de agosto de 2026 - 09:59 p. m.
Fotografía de archivo del 30 de junio de 2019 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el líder norcoreano Kim Jong-un, cruzando la Línea de Demarcación Militar hacia el lado sur de la aldea Panmunjom en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas (Corea del Norte).
Fotografía de archivo del 30 de junio de 2019 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el líder norcoreano Kim Jong-un, cruzando la Línea de Demarcación Militar hacia el lado sur de la aldea Panmunjom en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas (Corea del Norte).
Foto: EFE - YONHAP

La última vez que el presidente Donald Trump prometió detener el programa de armas nucleares de un país, sostuvo tres reuniones cara a cara con Kim Jong-un de Corea del Norte, declaró que ambos habían desarrollado una “gran relación” y se fue con las manos vacías.

Eso fue en su primer mandato. El esfuerzo diplomático no solo fracasó, sino que Kim pisó de inmediato el acelerador de su programa y ahora posee unas 60 armas nucleares, según algunas estimaciones, así como misiles que parecen capaces de llegar a Estados Unidos: justo la combinación...

Por David E. Sanger y Anton Troianovski | The New York Times

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