Estancado en Irán, Trump recurre a un rostro conocido: Kim Jong-un, de Corea del Norte

Fotografía de archivo del 30 de junio de 2019 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el líder norcoreano Kim Jong-un, cruzando la Línea de Demarcación Militar hacia el lado sur de la aldea Panmunjom en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas (Corea del Norte). Foto: EFE - YONHAP

La última vez que el presidente Donald Trump prometió detener el programa de armas nucleares de un país, sostuvo tres reuniones cara a cara con Kim Jong-un de Corea del Norte, declaró que ambos habían desarrollado una “gran relación” y se fue con las manos vacías.

Eso fue en su primer mandato. El esfuerzo diplomático no solo fracasó, sino que Kim pisó de inmediato el acelerador de su programa y ahora posee unas 60 armas nucleares, según algunas estimaciones, así como misiles que parecen capaces de llegar a Estados Unidos: justo la combinación...