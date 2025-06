“Este mundo no es justo”: embajador de Irán en Colombia habla sobre la guerra

Embajador de Irán en Colombia, Ahmad Reza Kheirmand. Foto: Camilo Suárez - Camilo Suárez

Empiezo por preguntarle cómo lo ha afectado esta escalada del conflicto, embajador...

Mis hijos están en Teherán. Tengo dos: uno de 25 y una de 24. Los dos son estudiantes de universidad. Justo dos noches atrás Israel bombardeó dos calles arriba de nuestra casa. Y me dicen mis hijos que fue horrible. Fue tan horrible que no pudieron dormir en toda la noche. Para una mujer esto es más grave. No habían tenido esta experiencia. Cada día siguen los bombardeos, especialmente contra zonas residenciales. Más de 300 personas han perdido la vida, que para seis días es mucho.

Israel asegura que sus ataques están dirigidos contra zonas militares, no civiles... ¿Cómo se aseguran de que son objetivos militares y no civiles?

Bueno, Israel ya pasó todos los líneas rojas en su ataque a...