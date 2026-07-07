Estrecho de Ormuz: buque petrolero es alcanzado por un proyectil no identificado

Imagen de referencia: fotografía aérea que muestra embarcaciones frente a la península de Musandam, en el norte de Omán y cerca del estrecho de Ormuz. Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un buque petrolero fue alcanzado el lunes por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, informó la agencia marítima británica UKMTO.

“Un petrolero indicó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras navegaba hacia el sur”, escribió la UKMTO en un comunicado, añadiendo que el incidente no causó heridos ni daño al medio ambiente.

El hecho ocurrió a pesar de un acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán como parte de los esfuerzos por poner fin a la guerra de Oriente Medio. Según la agencia UKMTO, el ataque ocurrió a ocho millas náuticas al este de Limah, cerca de la costa de Omán.

“Se aconseja a los buques transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO”, agregó la agencia marítima, según la cual, las autoridades investigan el incidente.

El medio estadounidense Axios informó la noche del lunes que Irán “disparó al menos dos misiles contra barcos comerciales”, citando dos funcionarios estadounidenses. Uno de los funcionarios dijo que un segundo barco fue alcanzado y que sufrió daños significativos.

La AFP no pudo verificar la versión de forma independiente y el Pentágono inicialmente no respondió a las consultas.

El estrecho de Ormuz ha sido foco de tensiones durante la guerra desatada el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que bloqueó el paso por esa vía y provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo. Cerca de 20% de la producción mundial de crudo pasa por el estrecho en tiempos normales.

El tránsito por la ruta se reanudó luego de que Washington y Teherán firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, Irán ha dicho que no habrá un regreso a la situación previa a la guerra, cuando los barcos transitaban libremente por Ormuz.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com