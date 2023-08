Familia de Edwin Arrieta se opone a posible traslado de Sancho a España: abogado

Sancho siendo custodiado por la policía el pasado lunes, en Tailandia. Foto: EFE - SOMKEAT RUKSAMAN

A través de la Cancillería, la familia de Edwin Arrieta Arteaga, el médico cirujano plástico asesinado en Tailandia, busca manifestar su “rotunda” oposición a la posibilidad de cualquier tipo de traslado de Daniel Sancho, el asesino confeso de Arrieta, le contó el apoderado de los Arrieta Arteaga, Miguel González, a El Espectador.

En entrevista con este diario, el abogado manifestó que la familia espera que el chef español, de 29 años, que confesó el asesinato y desmembramiento del médico, sea juzgado en el país donde cometió los hechos, es decir, Tailandia.

📝 Sugerimos: Familia del cirujano Edwin Arrieta pide ayuda para agilizar su repatriación

Vale la pena recordar que Sancho se declaró culpable de los cargos que le imputan (asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito), lo que, según fuentes de la agencia Efe, el juez explicó que podría reducir la pena.

En Tailandia, el asesinato es castigado hasta con pena de muerte, que por tradición suele conmutarse con la cadena perpetua.

Como explica la Cadena Ser, de España, el país europeo y el Reino de Tailandia no tienen ningún tratado de extradición, “por lo que el español no podría ser juzgado en su país de origen”.

Sin embargo, agrega el medio, “cabe la posibilidad de que sea trasladado a España y pueda cumplir condena en su país conforme a las leyes españolas. El convenio firmado entre España y Tailandia en 1983 en Bangkok, sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales, contempla que el reo español pueda solicitar el traslado para cumplir la pena en una cárcel española”.

📌Le puede interesar: “Sabe lo que hizo; quiere planear la vida en prisión”: abogado de Daniel Sancho

El apoderado González dijo que no cree que la pena de muerte opere en este caso, pero que esperan “la pena máxima”. Agregó que están “haciendo una verificación relacionada con la legislación vigente en Tailandia”, en referencia, precisamente, a si hay tratados entre España y el país asiático “que permita que se imponga la pena máxima”.

En entrevista radial con La W, la hermana de Sánchez, Darling Arrieta, afirmó que ahora su peor temor es que por la fama del padre de Sancho, el actor Rodolfo Sancho, el asesino confeso sea llevado a España y no pague en Tailandia el crimen que admitió.

Por ahora, Sancho, cuya familia contrató la defensa legal, está en aislamiento durante 10 días por el protocolo anti-COVID.

“Aunque las autoridades podrían acelerar el comienzo del juicio por el gran impacto que está teniendo el caso en Tailandia y por el hecho de que se haya declarado culpable, la fecha podría retrasarse hasta dos meses, ya que todavía la policía tiene nueve semanas para terminar la primera parte de la investigación”, explicó Efe.

📝 Sugerimos: EE. UU. planea retomar el próximo año el monitoreo de cultivos de coca en Colombia

¿Qué dice la familia sobre el viaje de Edwin Arrieta y la relación con Daniel Sancho?

El abogado González, quien le contó a este diario que su asesoría será probono y que, al igual que Arrieta y su familia, es oriundo de Lorica, informó hoy que asumirá formalmente el caso para que la familia de la víctima reciba justicia.

En su comunicado, rechazó las afirmaciones “irresponsables y falaces” que se han hecho alrededor de este caso. En diálogo con El Espectador, confirmó que se refiere a versiones difundidas por medios españoles respecto a que Arrieta “hostigaba” a Sancho.

Según el apoderado, eso no es cierto “y si lo fuera, no justifica la comisión del delito que se llevó a cabo, que fue atroz”, señaló, no sin antes decir que son versiones que buscan mostrar a Arrieta como un victimario, responsabilizarlo de lo sucedido y desviar la investigación.

📰 También recomendamos: Níger: reto para la diplomacia y riesgos de un conflicto regional, con apoyo ruso

Sobre la relación entre Sancho y Arrieta, el abogado dice que se conocían de antes, pero que “ese tema no va a resultar relevante en nuestro criterio”. Agregó: “En lo que debemos centrarnos es el atroz crimen”.

Sobre el viaje y la razón del encuentro entre ambos, el apoderado se limitó a decir que Arrieta “simplemente viajó sin previsión de ninguna situación que le generara temor”. Y mencionó videos en poder de las autoridades tailandesas que muestra que no “había ninguna restricción entre ellos, sino que tenían una buena relación”.

Según Darling Arrieta, la familia sabía que su hermano tenía muchos amigos, incluidos españoles, pero que en particular no sabían de la existencia de una amistad o relación con Sancho en particular.

La mujer contó que su hermano solía viajar mucho por turismo.

González, por su parte, concluyó diciendo que piden a la Cancillería, con la que la familia tuvo un primer acercamiento ayer, “acompañamiento permanente, constante” para que la familia pueda “tener certeza de todo lo que ha venido ocurriendo”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.