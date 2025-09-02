Flotilla en camino a Gaza: delegación colombiana y regreso de algunos barcos por mal clima

Algunos barcos de la Global Sumud Flotilla que zarparon el domingo de Barcelona hacia Gaza regresaron por el mal tiempo. Foto: EFE - Quique García

La Global Sumud Flotilla, que reúne a más de 100 barcos y alrededor de 500 personas de 44 países, va camino a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria al devastado territorio palestino, donde la ONU ya declaró el hambre. Dentro de ese grupo hay seis colombianos que se unieron a la misión. En medio de ello, algunos barcos han tenido que regresar al punto de donde zarparon el domingo inicialmente.

Bajo el lema “Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos”, las flotas que iniciaron su recorrido desde Barcelona y Génova planean reunirse en aguas internacionales con otras embarcaciones que saldrán de Túnez, Grecia y Sicilia para continuar juntos el rumbo hacia el enclave.

Entre los integrantes de la delegación colombiana se encuentra el periodista y fotógrafo Mauricio Morales, quien ha cubierto el conflicto en Oriente Medio desde 2012 y reporta desde Cisjordania desde 2023. “Este es un movimiento no violento, una misión de paz con el propósito de abrir un corredor humanitario para Gaza y apoyar a una población que hoy enfrenta una situación crítica”, explicó en entrevista con Caracol Radio.

En su declaración a la emisora, agregó que el camino está lleno de incertidumbre: “Existen varios escenarios posibles. Uno es que Israel intercepte la flotilla, como ha ocurrido en el pasado, incluso con arrestos y deportaciones. Otro es el más deseado por todos: lograr llegar a Gaza y entregar la ayuda”.

Él, en compañía de Manuela Bedoya, Juan Villalobos, Luna Feu y otra joven llamada Elisa Charpentier, además de Ledys Sanjuan, se unió a esta misión humanitaria dado el asedio israelí sobre el enclave palestino, que está próximo a cumplir dos años y que desde octubre de 2023 ha dejado a más de 63.000 víctimas mortales.

El presidente Gustavo Petro reconoció el esfuerzo de estos connacionales: “Ustedes son el testimonio de que la humanidad aún puede levantarse ante la barbarie, que la dignidad no se rinde, aunque intenten asfixiarla con muros, bloqueos y silencios”. Agregó que los colombianos recibirán la cruz de Boyacá, la máxima distinción civil, en su regreso al territorio nacional.

Retorno de algunas embarcaciones de la flotilla hacia Gaza

Medios españoles, como La Vanguardia y El País, han documento el regreso de algunos barcos. Alrededor de una decena de los 30 que zarparon de nuevo el lunes por la tarde desde el puerto de Barcelona se vio obligada a regresar de nuevo al punto de salida.

El periodista Carlos de Barrón, que está a bordo de la flotilla, relató que, pese a que el viento ha disminuido con respecto al domingo, cuando también tuvieron que darse la vuelta varias horas después de salir en medio de la ovación de varias personas, el fuerte oleaje ha afectado de nuevo a las embarcaciones más pequeñas, principalmente veleros.

Además de contar que la noche estuvo marcada por mareos, malestar y vómitos, el reportero enfatizó en que la mala mar ha provocado daños en algunos barcos, como fugas de agua o problemas eléctricos y mecánicos, por lo que aún es pronto para saber si todos aquellos que han regresado a puerto podrán retomar la misión en algún momento o se verán obligados a abandonarla.

Alrededor de una veintena de embarcaciones siguen adelante rumbo a Túnez, donde están preparados otros 20 barcos de la flotilla africana para unirse a la misión de llegar a Gaza con ayuda humanitaria y romper el bloqueo de Israel, que, de hecho, advirtió que prevé incautarlos todos, pues los señaló de ser responsables de un supuesto riesgo para la seguridad nacional.

