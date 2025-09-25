Flotilla que va hacia Gaza avisa que esperan posibles ataques letales de Israel

Buques de la Flotilla Global Sumud frente a la costa de Sidi Bou Said, Túnez Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Global Sumud Fotilla, conformada por 51 barcos que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia con el objetivo de llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí, advirtió este jueves que prevé “nuevos ataques” de Israel en las próximas 48 horas, con armas “pesadas” que “podrían hundir las embarcaciones” o, incluso, “matar a los participantes”.

En una nota difundida por la organización, la flotilla alerta a la comunidad internacional “sobre información de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel intensifique los ataques violentos contra la flotilla, utilizando potencialmente armas que podrían hundir embarcaciones y herir o matar a los participantes”.

La Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria marítima más extensa organizada hasta el momento, está integrada por unos 500 activistas que continúan navegando unos kilómetros al sur de la isla griega de Creta, rumbo sureste, según explicó una portavoz de la Guardia costera de Grecia a EFE.

La alerta se produce menos de 48 horas después de que la misión, que comenzó en España a principios de septiembre, denunciara, la madrugada del miércoles, “14 explosiones” y vuelo de “drones no identificados”, así como “interferencias en las comunicaciones”, durante su travesía hacia la franja palestina en el Meditarráneo.

Según los tripulantes, las explosiones se escucharon “en y alrededor de varios barcos de la Flotilla” y se vieron “objetos que fueron lanzados sobre, al menos, diez embarcaciones, desde drones o aeronaves, provocando daños”.

Frente a “estas amenazas”, el comité directivo de la flotilla “ha tomado precauciones inmediatas para priorizar aún más la seguridad de los participantes”, que -recordó- “están protegidos por las Convenciones de Ginebra y el derecho marítimo internacional”.

Además, la misión contará con el apoyo de un buque de acción marítima de la Armada española, que se prepara para salir de Cartagena (Murcia), localidad mediterránea, como ya anunció el miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien dijo que la embarcación se envía para posibles rescates, “en caso de que haya alguna dificultad”.

Fuentes de la Armada española explicaron a EFE que se están llevando a cabo labores de alistamiento y aprovisionamiento, con el objetivo de que el buque pueda partir este mismo jueves para apoyar a la flotilla.

Su dotación está compuesta por 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de la inmigración irregular.

Por otra parte, ante el alto riesgo que corre la flotilla, Italia instó a los activistas a aceptar el plan de entregar su carga humanitaria en Chipre porque “una vez que hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad”, ya que Israel lo considera “un acto hostil”.

Los organizadores de la iniciativa rechazaron la propuesta de Israel de entregarles los suministros y la calificaron como una “campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel”, que intenta “justificar preventivamente una acción militar contra una misión humanitaria no violenta dirigida por civiles”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com