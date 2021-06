Freddy Bernal, el hombre que Maduro designó para proteger la frontera

Freddy Bernal es el guardián de Táchira, un estado al oeste de Venezuela, fronterizo con Colombia, en donde se encuentra el tan mencionado puente internacional Tienditas (ese que hasta hace unos meses pocos conocían, que ni siquiera se ha inaugurado, pero que hoy está en los ojos de todo el mundo).

Se presenta como “soldado Bolivariano y Revolucionario al servicio del Pueblo y la Patria. Defensor del legado del comandante Hugo Chávez, y Jefe Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) February 22, 2019

Y es que su historia con el movimiento revolucionario de Venezuela no es reciente. Oriundo de San Cristóbal, capital tachirense, ingresó a la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) en 1980, a sus 19 años. Desde entonces, según cuenta en una entrevista conNoticias 24, se dio cuenta del “deterioro que había dentro de la institución”, y al poco tiempo le dieron de baja por su “actitud a veces desafiante ante las irregularidades de las que era testigo”.

Ocho años después, en 1989, cuando era Instructor de Operaciones Especiales, empezó a formar y fortalecer el “Movimiento Bolivariano por la Dignidad Policial”; y como sus labores se realizaban en otros lugares como Yaracuy, Zulia, Cojedes, Mérida, Caracas, entre otros, empezó a “formar su núcleo y sembrar la raíz conspirativa, que en ese entonces se fundamentaba en la lucha contra la corrupción policial”, asegura.

Para el 4 de febrero de 1992, año en el que el entonces comandante, Hugo Chávez, dirigió un intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, Bernal contaba con 74 oficiales, 4.600 hombres en todo el país y comandantes en las zonas policiales. “Desde el año 92 yo empecé un proceso para enlazarme con los rebeldes, pero como yo era de los oficiales de Operaciones Especiales no era confiable, me hicieron varias pruebas durante meses. A mediados de mayo me contactaron y me reuní con miembros del Movimiento Cívico Militar 5 de Julio, que encabezó el intento de golpe de Estado el 27 de noviembre de ese año”, recuerda Bernal.

Con una carta que le escribió a Chávez anuncia su vinculación formal con el movimiento revolucionario y recibe su aval para participar. “Bienvenido al movimiento de la patria”, le respondió entonces el exmandatario.

Desde ese momento, no se ha desligado del chavismo. Formó parte de la Dirección Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR-200, también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, siendo colegislador de la Carta Magna; ha sido alcalde de Caracas y del municipio Libertador. Fue comisionario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ahora es miembro de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero la lista no acaba ahí.

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) February 21, 2019

Su labor, desde el 31 de enero de 2018 (cuando fungía como ministro de Agricultura Urbana) ha sido resguardar la frontera, función que se ha vuelto más exigente ahora, que tiene que impedir que las donaciones enviadas por Estados Unidos y otros países atraviesen de Colombia hacia Venezuela por los tres puntos fronterizos. Entre esos, Tienditas, el puente binacional que fue terminado en 2016 como parte de un plan de integración colombo-venezolano, pero que nunca se puso en servicio y que ahora permanece bloqueado por contenedores y un camión cisterna.

"El puente binacional nunca se ha abierto (...) Allá no hay ni control migratorio, aduanero y sanitario, por lo tanto, no puede pasar nadie. Por aquí no pasa nunca un ser humano porque no es un paso fronterizo abierto. Nosotros no podemos cerrar lo que nunca hemos abierto", afirmó.

Sin embargo, para muchos, el puesto de “protector” es un “cargo paralelo” a la gobernación de Táchira, y se lo dieron al expolicía para que el oficialismo tuviera control sobre un territorio en el que Laidy Gómez (la gobernadora elegida por los tachirenses) pertenece al partido opositor.

Aunque la tensión ha incrementado en la frontera en los últimos días, para Bernal se trata de una “guerra psicológica” que no ha logrado ninguno de sus objetivos, y que “más allá de una provocación, no va a pasar nada, estamos perfectamente preparados para el show mediático. El pueblo de Venezuela puede contar con que, pase lo que pase, no vamos a caer en provocación y defenderemos la soberanía y la patria”, dice.

El líder oficialista (que es otro de los muchos funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU., el gobierno de Panamá y por la Unión Europea) está convencido de que las “penurias” que viven los venezolanos son por causa del “cerco económico que Estados Unidos ha impuesto. Asegura que Washington les prohíbe a organismos internacionales la venta a Venezuela de medicinas contra enfermedades como el cáncer o la hipertensión, y que pese a esto, “no han logrado (ni lograrán) quebrar la moral del pueblo”. ¿Qué pasará este sábado? Freddy Bernal vigila la frontera.