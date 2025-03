“Fue un caos”: los momentos de angustia que vivió Tailandia por fuerte terremoto

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar del derrumbe de un edificio tras un terremoto en Bangkok, Tailandia. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Tailandia vive los estragos del terremoto de magnitud 7,7 que tuvo como epicentro a Birmania. Mientras la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, hizo un llamado a la calma, se conocen testimonios de varias personas que vivieron el movimiento telúrico en Bangkok. El desastre provocó la declaratoria del estado de emergencia.

Uno de ellos es el de la experiodista de The Guardian, Elena Cresci, quien le comentó al diario británico cómo vivió el sismo desde el piso 28 de su residencia: “Estaba cocinando y fui a buscar algo. Pensé que estaba muy mareada por no haber comido. Todo se balanceaba. Me di cuenta de que era el edificio”. Salió corriendo y escuchó que los demás decían “rápido, rápido”. El movimiento cesó una vez llegó a la planta inferior y ahí notó que las paredes estaban agrietadas. Confesó que tiene miedo de regresar a su casa y de pasar la noche ahí.

Un hombre joven, a través de un video, le comentó a la BBC que vivió momentos de caos. Desde el piso 31 del edificio de su trabajo, dijo que, en medio del terremoto, las personas se empezaron a mirar entre sí y algunas se metieron debajo de sus escritorios. Un amigo suyo pensó que tenía vértigo. “Luego, todos corrimos por las escaleras lo más rápido que pudimos, mientras teníamos a cientos de personas a nuestro alrededor. Fue un caos”.

Entretanto, Shinawatra pidió calma, así como evitar la desinformación y el pánico. Agregó que la emisora ​​estatal NBT fue designada como la cadena para las actualizaciones oficiales verificadas.

Una recomendación que se les hizo a los tailandeses fue la de permanecer alerta ante posibles réplicas, que, según Pichit Sombatmak, director general del Departamento de Recursos Minerales, “podrían no ser potentes, pero podrían causar daños”. Él descartó las posibilidades de un tsunami.

Hubo daños en edificios y viviendas en ocho provincias, principalmente en la región norte del país. A esto se sumó el derrumbe del edificio en construcción de la oficina del auditor general. Se cree que decenas de trabajadores quedaron atrapados entre los escombros de la estructura de 30 pisos.

