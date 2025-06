Teherán realiza funeral de Estado a 60 militares y científicos muertos en guerra

Iraníes asisten a una ceremonia fúnebre por los generales y científicos del CGRI iraní que murieron en recientes ataques aéreos israelíes, en Teherán, Irán, el 28 de junio de 2025. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Irán despidió este sábado en un funeral de Estado a los cerca de 60 científicos y altos mandos militares muertos durante la guerra de 12 días con Israel, en el quinto día de una tregua fragilizada por nuevas amenazas de Donald Trump.

Miles de personas se congregaron vestidos de negro en el centro de Teherán, coreando consignas como “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”, y sosteniendo fotografías de los fallecidos.

Los féretros fueron envueltos en la bandera nacional y avanzaron sobre camiones durante los 11 kilómetros que separan la plaza Enghelab [Revolución] de la plaza Azadi [Libertad].

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, participó en las ceremonias, que empezaron a las 8:00 a. m. (hora local), según imágenes de la televisión estatal. El canal mostró también al general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds, la rama de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán.

La televisión también mostró a Ali Shamjani, herido durante la guerra y uno de los asesores del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

En la calle, miles de iraníes ondearon banderas de la República Islámica, con los puños en alto. En algunas pancartas se podía leer la frase “Boom boom Tel Aviv”, una referencia a los misiles iraníes lanzados contra Israel durante el conflicto.

Israel desencadenó la guerra el 13 de junio con el objetivo declarado de impedir que la República Islámica se haga con la bomba atómica. Teherán siempre ha negado querer fabricar este tipo de armas y asegura que su programa nuclear se desarrolla únicamente para fines civiles.

Los bombardeos israelíes alcanzaron instalaciones nucleares y militares, mataron a altos cargos del país y a científicos implicados en el desarrollo del programa nuclear. Estados Unidos, estrecho aliado de Israel, se sumó a la ofensiva la madrugada del 22 de junio, y bombardeó tres plantas nucleares.

Los heridos de Irán e Israel

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 627 civiles murieron y casi 4.900 resultaron heridos durante los 12 días de guerra.

En Israel, los misiles y drones lanzados por Irán mataron a 28 personas, indicaron las autoridades israelíes.

“Los iraníes dieron su sangre, no su tierra; dieron a sus seres queridos, no su honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron”, escribió en Instagram el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi.

Muchas administraciones y comercios cerraron el sábado con motivo de los funerales. Entre los fallecidos figura Mohamad Baqeri, un general de las fuerzas armadas iraníes, quien será enterrado con su esposa y su hija.

Bagheri era el oficial de más alto rango de las fuerzas iraníes, responsable tanto del ejército como de la Guardia Revolucionaria y del programa balístico del país. También trabajó bajo la autoridad directa del líder supremo Jamenei.

El líder supremo, en el poder desde 1989, es el máximo responsable de la toma de decisiones y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Su presencia en la ceremonia no fue confirmada, pese a que presidió funerales de Estado en el pasado, como el del presidente Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero en 2024.

Las últimas noticias de Trump sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que realizaría nuevos ataques contra Irán si Teherán enriquece uranio a niveles que le permitan obtener armas nucleares.

También acusó a Jamenei de falta de reconocimiento y afirmó haberle evitado “una muerte muy fea e ignominiosa”. Sus declaraciones fueron condenadas por el canciller iraní.

“Sabía exactamente dónde se escondía”, continuó Trump en un mensaje en su red social Truth, en el que se jactó de haber infligido “una paliza” a Irán.

El mandatario republicano aseguró esta semana que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se retomarían la próxima semana. Pero el canciller iraní, Araqchi, negó el miércoles que se planeara reanudar las conversaciones, que ya estaban en un punto muerto antes de la guerra.

“Si el presidente Trump realmente desea llegar a un acuerdo, debería dejar de lado su tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo iraní”, escribió en X.

Desde abril, el programa nuclear de Teherán fue objeto de varias rondas de negociaciones con Estados Unidos, que se retiró en 2018 de un acuerdo nuclear sellado en 2015.

El pacto, firmado en Viena con China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania, limitaba el programa nuclear de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones internacionales. Quedó caduco con la retirada de Washington.

