Gaza, Ucrania, Sudán...: los motivos de HRW para calificar el 2023 de “terrorífico”

Los derechos humanos no son ni “accesorios” ni algo que pueda acomodarse al capricho de los intereses estatales, advierte la jefa de la organización Human Right Watch, Tirana Hassan, en una entrevista con la AFP en la que critica la “hipocresía” de los gobiernos que hacen la vista gorda cuando les conviene.

“2023 ha sido un año increíblemente difícil para los derechos humanos. Hemos visto varias tendencias en su erosión”, explica.

“Incluso en las democracias florecientes hemos visto cada vez más ataques a las instituciones en las que confiamos (...) para que los derechos humanos lleguen a todos”, añade, refiriéndose a las “señales de alarma” de las amenazas a los derechos de los migrantes en Europa y en Norteamérica, en particular en México, o a los derechos de las mujeres.

“India es un excelente ejemplo”, dice, lamentando que en este país, descrito a veces como “la mayor democracia del mundo”, haya una “represión considerable de las minorías religiosas” y que el gobierno actúe contra sus críticos.

El año 2023 también fue testigo de “un aumento de la represión transnacional”, explica, acusando a China y Ruanda de atacar a sus oponentes incluso fuera de sus propias fronteras.

En su opinión, esto fue el resultado de un estímulo tácito dado por la falta de crítica por parte de los gobiernos del mundo.

“Lo que hemos visto en 2023 es que los gobiernos hacen cada vez más la vista gorda ante las violaciones, desde Tailandia a Vietnam o Túnez, con el fin de crear nuevas relaciones. Esto es lo que llamamos diplomacia transaccional”.

- “Doble rasero” -

“Cuando los occidentales hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional, solo para promover su propia agenda, no es más que hipocresía”, denuncia.

“Esta selectividad, este doble rasero, se ha constatado en los países del Sur y tiene un impacto deletéreo en las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos”.

Incluso “es utilizada como arma por ciertos actores como China y Rusia, que utilizan este doble rasero para decir ‘ya ven, estas instituciones no son para nosotros, los derechos humanos no se aplican a todo el mundo’. Y eso no es verdad”, prosigue.

Así que “si hay una lección para aprender de 2023, es que los derechos humanos solo pueden sobrevivir si hay una aplicación igualitaria de su autoridad moral”.

“Los derechos humanos no son accesorios”, sostiene, sino “normas que definen fundamentalmente nuestra humanidad moral”.

A pesar de estas amenazas al sistema internacional de derechos humanos y de las violaciones masivas de los derechos de la población civil en Gaza y Ucrania, Hassan no renuncia a un futuro mejor.

“2024 es un año en el que no deberíamos escapar de las atrocidades que están ocurriendo en el mundo y de los retos que tenemos por delante”.

“Es un año en el que debemos esperar que las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y sobre todo los gobiernos, que tienen obligaciones, hagan todo lo que esté en sus manos para mantener el rumbo y proteger los derechos humanos”, concluye.

- “Hipocresía” -

Así, “ha sido un año aterrador no sólo por la represión de los derechos humanos y las atrocidades de la guerra, sino también por la ira selectiva de los gobiernos y la diplomacia transaccional que hace pagar el precio a aquellos cuyos derechos quedan excluidos”, insiste el informe.

Este comportamiento envía “el mensaje de que la dignidad de algunos merece ser protegida, pero no la de todos, que algunas vidas valen más que otras”. Una situación que la responsable de la ONG resume en una palabra: “Hipocresía”.

Hipocresía por parte de los occidentales “que hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional, sólo para promover su propia agenda”.

El informe critica en particular a la Unión Europea (UE), cuya “prioridad en política exterior con sus vecinos del sur sigue siendo contener a toda costa la salida de migrantes hacia Europa, perseverando en un enfoque fallido que ha puesto de relieve la erosión de los compromisos del bloque con los derechos humanos”.

Otro blanco de este “doble rasero” es la diferencia entre la “rápida y justificada condena” de muchos países a los atentados de Hamás del 7 de octubre y las respuestas “mucho más comedidas”, sobre todo de Estados Unidos y la UE, a los bombardeos israelíes de Gaza.

O la falta de condena de la “intensificación de la represión” en China, especialmente en Xinjiang y el Tíbet o el trato a los inmigrantes que dispensa México, guardián para que no entren en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha permanecido “mayormente silencioso mientras que (Andrés Manuel) López Obrador ha intentado socavar la independencia del sistema judicial y otros órganos constitucionales, demonizando a los periodistas y a los activistas de derechos humanos y ha permitido bloquear el rendimiento de cuentas de tales abusos aterradores”, señala el informe.

