Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: militares tomaron el poder en este empobrecido país de África

Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles que tomaron el “control total del país”, “suspendieron el proceso electoral” y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.

Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del oeste de África.

Poco antes se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.

Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato. Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.

Los militares también ordenaron el cierre del espacio aéreo del país “hasta nueva orden”. El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional “acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu”, anunció el portavoz del grupo, el general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial.

Noticia en desarrollo

