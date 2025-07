“Graves violaciones”: Investigan exalcalde de Wuhan, ciudad originaria el covid-19

Personas con mascarillas caminan frente al Hospital Central de Wuhan, donde estuvo el primer denunciante de COVID-19 Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

Las autoridades chinas lanzaron una investigación sobre el exalcalde de la ciudad central de Wuhan, informaron el martes dos organismos anticorrupción.

Zhou Xianwang fue el principal funcionario del Partido Comunista de esa metrópolis china entre 2018 y 2021, y tuvo un papel importante en el manejo del primer brote conocido de covid-19.

Dos organismos anticorrupción en China indicaron que Zhou es sospechoso de “graves violaciones de disciplinas y leyes”, una forma común para referirse a la corrupción en el país.

“Actualmente está bajo revisión disciplinaria e investigación de supervisión”, según un comunicado de la Comisión Central de Inspección de Disciplina y la Comisión Nacional de Supervisión.

El comunicado no detalla la supuesta conducta inadecuada atribuida a Zhou o el período en que habría ocurrido.

Entre 2021 y 2023, Zhou fue vicepresidente de un comité provincial ligado al principal organismo de asesoría política de China.

El presidente chino, Xi Jinping, emprendió una campaña anticorrupción desde su llegada al poder hace una década, dirigida a erradicar esa práctica en todos los niveles del gobernante Partido Comunista.

Sus seguidores dicen que promueve la buena gobernanza, pero sus críticos afirman que es una herramienta para que Xi elimine a sus rivales políticos.

