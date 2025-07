Grupo de La Haya acuerda frenar el envío de armas y apoyo logístico a Israel

Desde la izquierda, el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor; la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, el embajador y Observador Permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansour, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Foto: EFE - Carlos Ortega

Después de varias jornadas de deliberación en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, la reunión de emergencia del Grupo de La Haya finalizó este miércoles con una declaración conjunta que anunció medidas para frenar, según afirmaron, “la ocupación ilegal” de Israel en la Franja de Gaza.

En la declaración se comprometieron a impedir el suministro o la transferencia de armas, municiones, combustible, equipo militar y de doble uso a Israel.

También acordaron prevenir el tránsito y el atraque de buques en cualquier puerto bajo su jurisdicción, siempre que estos barcos sean utilizados para transportar armas, combustible o equipo militar hacia Israel, y respetando la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Asimismo, se comprometieron a impedir el transporte de armas, municiones y combustible hacia Israel en buques que porten las banderas de sus países, y a garantizar la rendición de cuentas para no prestar ayuda o asistencia que contribuya a mantener la presencia “ilegal” de Israel en territorio palestino.

Se anunció una revisión urgente de los contratos públicos de cada país, con el fin de evitar cualquier apoyo a la ocupación israelí, y garantizar que las autoridades y fondos públicos no contribuyan a la situación en Gaza.

Finalmente, se comprometieron a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de rendición de cuentas por delitos graves, y a garantizar justicia para todas las víctimas en este contexto.

La declaración, leída por el viceministro de exteriores colombiano, Mauricio Jaramillo Jasssir, fue firmada por 12 de los 32 países reunidos en Bogotá durante la semana: Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Iraq, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Oman, San Vicente y Granadinas y Sudáfrica.

