Guerra de Israel y Hamás: ¿Qué es una pausa humanitaria y cómo funciona?

El camarógrafo palestino Mohammed Alaloul (izq.) abraza a su padre después de que dos de sus hijos y su hermano murieran en un ataque israelí contra el campo de refugiados de Al-Maghazi en Deir Balah, en el centro de la Franja de Gaza, frente al hospital de Al-Quds en el mismo ciudad el 5 de noviembre de 2023. Foto: AFP - MAHMUD HAMS

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 manifestaron este miércoles su apoyo a las “pausas y corredores humanitarios” en el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza pero sin pedir un alto el fuego.

Los cancilleres del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) también indicaron en un comunicado que apoyan: “que haya pausas y corredores humanitarios para facilitar ayuda urgente, el movimiento de civiles y la liberación de los rehenes”.

Además, destacaron el “derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, cumpliendo con la legislación internacional, para evitar que se repitan” ataques como el cometido por Hamás el 7 de octubre en suelo israelí.

¿Qué es una pausa humanitaria?

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Los corredores humanitarios o pasos seguros son, básicamente, acuerdos entre partes en un conflicto armado con el fin de permitir el paso seguro por una zona geográfica específica durante un tiempo limitado. Pueden permitir a los civiles abandonar la zona, a las organizaciones humanitarias brindar asistencia y a los heridos, los enfermos o los muertos ser evacuados”.

Sin embargo, afirman que para estos organismos humanitarios los corredores, que han sido aplicados en conflictos como el de Siria o la guerra en Ucrania, no constituyen una solución ideal para las crisis de derechos humanos, pues en todo conflicto los civiles deben ser protegidos de las hostilidades y a estas organizaciones se les debería permitir brindar asistencia.

Las pausas humanitarias no están reglamentadas en el Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, según el CICR, “Aunque exista un paso seguro para salir de una zona de combate intenso, cualquier persona civil que no pueda o no desee abandonar la zona continúa gozando de la protección que concede el DIH y puede beneficiarse de la asistencia humanitaria”.

Las primeras pausas humanitarias datan de conflictos como la guerra civil española en 1939 y en Oriente Medio uno de sus antecedentes más cercanos está fechado en 2016, cuando entre el CICR y la Media Luna Roja Árabe evacuaron más de 25.000 civiles de Alepo, en Siria.

