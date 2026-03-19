Oriente Medio en vivo: los ataques a instalaciones energéticas en el golfo suben los precios

Vista general de la refinería Orlen Unipetrol en Kralupy nad Vltavou, República Checa. Aunque actualmente no hay restricciones al suministro de petróleo, los precios del combustible están subiendo. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

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La situación en Oriente Medio es cada vez más tensa a causa de la guerra de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido ambiguo a la hora de responder a la pregunta de cuánto durarán las hostilidades, amenazó con “destruir masivamente” todo el yacimiento de gas de South Pars si Irán realiza más ataques de represalia contra las instalaciones de gas natural licuado de Catar.

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, aseguró que Washington “no sabía nada” sobre la ofensiva israelí del miércoles contra South Pars. Dijo, entonces, que “Israel no realizará más ataques” contra el yacimiento, a menos que Teherán ataque las instalaciones cataríes.

Ahora bien, la prensa dio a conocer que la Casa Blanca sí tenía conocimiento del plan israelí. El Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, indicó que Trump lo aprobó en un intento por presionar a Teherán para que desbloqueara el estrecho de Ormuz.

El Golfo Pérsico está en alerta por cuenta de la represalia iraní. De hecho, Arabia Saudita no ha descartado una acción militar en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones provenientes de la República Islámica, declaró el ministro de Asuntos Exteriores.

Además, Irán le está exigiendo a Emiratos Árabes Unidos una indemnización, tras acusarlo de facilitar los ataques estadounidenses, según informó el embajador de Irán ante la ONU en una carta dirigida al secretario general de la entidad multilateral, de acuerdo con un informe de Nournews.

Todo esto se ha traducido en el precio récord que han alcanzado el petróleo y el gas. El precio del crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió casi un 10 %, hasta los USD 118 el barril. Los precios del gas natural en Europa se dispararon después de que Catar, uno de los principales proveedores de energía a nivel mundial, anunciara que los ataques iraníes del miércoles dañaron instalaciones de gas natural, incluida la terminal de Ras Laffan, la mayor planta del mundo.

Por su parte, los ataques con drones provocaron incendios en dos refinerías estatales en Kuwait, y un dron cayó en una terminal clave de exportación de energía en Arabia Saudita. En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades informaron que respondieron a incidentes en instalaciones de gas y un yacimiento petrolífero causados ​​por escombros de interceptaciones de misiles.

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En represalia por un ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars en Irán, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, Teherán está ejerciendo presión sobre los estados del Golfo Pérsico a través de ataques a infraestructuras energéticas críticas.

Funcionarios de Catar informaron que misiles iraníes impactaron en Ras Laffan, el principal centro de distribución de gas del país, causando lo que ellos describieron como “daños significativos”.

Kuwait Petroleum Corporation informó, además, que un dron impactó una unidad operativa en la refinería Mina Al-Ahmadi, causando un incendio tras el cual no se reportaron víctimas. Algo parecido se vivió en la refinería de Mina Abdullah, al sur del país.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron que estaban atendiendo incidentes en la planta de gas de Habshan y en el yacimiento petrolífero de Bab, luego de que cayeran restos de misiles interceptados en la zona. No se reportaron heridos.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita reportó que un dron se estrelló en la refinería Samref, operada por Saudi Aramco, en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y que las evaluaciones de los daños aún están en curso.

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