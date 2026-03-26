Guerra de Oriente Medio en vivo: Israel asegura haber matado a un comandante naval iraní

Un grupo de iraníes corea consignas, ondea banderas y exhibe carteles del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenéi, durante una manifestación en apoyo a las Fuerzas Armadas en Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró una vez más la afirmación de que Irán está “suplicando” un acuerdo para poner fin a la guerra y le advirtió a Teherán que “más vale que se lo tome en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde”.

Por su parte, el Ejército israelí comunicó que mató al comandante naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un ataque nocturno, según declaró este jueves el ministro de Defensa, Israel Katz. Él fue una de las personas claves en el cierre del estrecho de Ormuz.

En medio de las hostilidades que están próximas a cumplir un mes, Irán ha dado señales contradictorias sobre la posibilidad de negociaciones tras los informes que indican que la administración del republicano le ofreció un plan de alto al fuego de 15 puntos, presentado a Teherán a través de Pakistán a principios de esta semana. Públicamente, los medios estatales iraníes han informado que Teherán rechazó la propuesta, mientras que, en privado, algunos medios han sugerido que funcionarios iraníes al menos están revisando la propuesta.

Entretanto, el Ejército de Israel anunció una serie de ataques contra Irán, incluyendo la ciudad central de Isfahán. Indicó que las fuerzas del país “completaron una amplia oleada de ataques contra la infraestructura” del régimen. En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel ampliaría su ocupación del sur del Líbano, creando lo que describió como una “zona de amortiguación más extensa” para contrarrestar la amenaza de Hezbolá.

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El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que su país ha estado transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán como parte de los esfuerzos de mediación, y afirmó que se están llevando a cabo “conversaciones indirectas” entre las partes en guerra.

Esto se conoce luego de conocer informes acerca de que Pakistán le ha entregado a Irán el plan de alto al fuego de 15 puntos de Washington. Según Dar, Teherán ha estado “deliberando” sobre la propuesta, aunque ningún funcionario iraní lo ha confirmado públicamente.

En una publicación en X, Dar escribió: “En los medios de comunicación se ha especulado innecesariamente sobre las conversaciones de paz para poner fin al conflicto en Oriente Medio. En realidad, se están llevando a cabo conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán a través de mensajes transmitidos por Pakistán. En este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el comandante naval iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, murió junto con otros “altos oficiales del mando naval” en un ataque perpetrado durante la noche.

Él era “directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz” y ha sido “destruido”, dijo Katz en una declaración en video, según la agencia de noticias AFP.

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