Guerra de Oriente Medio en vivo: Israel anuncia operaciones terrestres en Líbano

Artillería israelí dispara proyectiles contra objetivos en Líbano desde una posición no revelada cerca de la frontera entre ambos países. Foto: EFE - ATEF SAFADI

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Sigue la guerra en Oriente Medio. En un nuevo día de hostilidades, el Ejército israelí anunció el inicio de lo que describió como “operaciones terrestres limitadas” contra Hezbolá en el sur de Líbano, después de llevar a cabo ataques aéreos y de artillería contra “numerosos objetivos terroristas para mitigar las amenazas”.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la OTAN podría enfrentar un futuro “muy malo” si los aliados de Washington no ayudaban a abrir el estrecho de Ormuz, según informó el Financial Times. El mandatario republicano ha instado a varios países a enviar buques de guerra a la región, pero la respuesta no ha sido la esperada por él. De hecho, Japón y Australia se han negado a enviar barcos.

Además, reportes de prensa indican que Estados Unidos ha comenzado a trasladar a más de 2.000 infantes de marina desde la isla japonesa de Okinawa a Oriente Medio. Por su parte, Irán se mostró dispuesto a llevar la guerra con Estados Unidos e Israel tan lejos como sea necesario.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el lunes que Teherán demostró estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y Estados Unidos tan lejos como sea necesario.

“Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso”, declaró el funcionario en la rueda de prensa semanal de su ministerio.

Añadió, además: “Que digamos que no queremos un alto al fuego no es porque queramos la guerra, sino porque esta debe terminar de tal manera que nuestros enemigos jamás piensen en repetir estos ataques y esta agresión”.

El portavoz del Gobierno griego, citado por Reuters, declaró que su país no participará en ninguna operación militar en el estrecho de Ormuz. Esta decisión se conoce después de que Donald Trump les pidiera al Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y a otros más que enviaran barcos a la ruta marítima más transitada del mundo, por donde circularon alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diariamente el año pasado y que actualmente está siendo bloqueada de facto por Irán.

En una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores iraní declaró que el estrecho solo está cerrado al paso de buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados: “Desde nuestra perspectiva, está abierto. Solo está cerrado para nuestros enemigos, para aquellos que perpetraron una agresión injusta contra nuestro país y para sus aliados”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aunciaron el lanzamiento simultáneo de una serie de ataques “extensos” en Teherán, la capital de Irán, así como en Shiraz, una ciudad del suroeste del país, y Tabriz, al noroeste.

El Ejército israelí afirmó que su objetivo era la “infraestructura” del régimen iraní, pero muchos civiles han muerto en sus ataques desde que inició la guerra el 28 de febrero junto con Estados Unidos. Se calcula que han fallecido unas 1.200 personas.

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