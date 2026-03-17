Guerra de Oriente Medio en vivo: Israel afirma haber matado al jefe de seguridad iraní

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, era un estrecho colaborador del ayatola Ali Jamenéi. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

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Israel cree haber matado a uno de los líderes más importantes de Irán, Ali Larijani, en los ataques perpetrados durante la noche del martes, algo que no ha sido confirmado por las autoridades ni por los medios estatales. Él, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, era un estrecho colaborador del ayatola Ali Jamenéi, el líder supremo que murió en un ataque aéreo israelí a finales de febrero. El Ejército, además, anunció por separado que abatió a Gholamreza Soleimani, jefe de la Basij, una milicia paramilitar subordinada a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Entretanto, en el otro frente de guerra, Israel emitió el martes por la mañana una advertencia urgente a los residentes de la aldea libanesa de Arab al-Jal, en el sur del país, para que evacuaran la zona, ya que el Ejército estaba a punto de atacar lo que denominó infraestructura militar vinculada a Hezbolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su viaje a China para reunirse con Xi Jinping podría retrasarse “un mes aproximadamente”. Desde la Casa Blanca, el republicano dijo: “Tenemos una guerra en curso. Creo que es importante que esté aquí”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en que la medida no tenía como objetivo presionar a Pekín para que ayudara a desbloquear el estrecho de Ormuz.

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Israel cree que Ali Larijani, el máximo responsable de seguridad de Irán, murió en los ataques aéreos dirigidos contra él y otros altos funcionarios el martes, según declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Tres oficiales militares israelíes afirmaron previamente que Larijani había sido el objetivo de la ofensiva. El Gobierno iraní aún no ha respondido al anuncio israelí.

El ejército israelí anunció el martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la unidad paramilitar iraní Basij. Ni las autoridades iraníes ni los medios estatales se pronunciaron de inmediato sobre la afirmación israelí. Esta milicia paramilitar, que tiene cerca de un millón de miembros, desempeñó un papel fundamental en la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en enero y que dejaron miles de muertos.

Un buque cisterna anclado frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, cerca del estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un proyectil. Según United Kingdom Maritime Trade Operations, los hechos ocurrieron cerca del puerto de Fujairah, en el extremo sur del estrecho, y la embarcación sufrió daños menores. No se reportaron heridos y las autoridades están investigando el incidente. Al menos 17 barcos han sido atacados en la región desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

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