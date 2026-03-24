Guerra de Oriente Medio en vivo: Irán nombra al nuevo secretario de Seguridad

El Ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo Líbano contra la infraestructura y el personal de Hezbolá. Foto: EFE - ATEF SAFADI

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En medio de la guerra en Oriente Medio, que está próxima a cumplir un mes, Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel apenas unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogiara las “muy buenas” conversaciones para poner fin a las hostilidades y extendiera en cinco días el plazo que había fijado para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. Se reportaron al menos seis heridos en Tel Aviv, según medios locales israelíes.

En paralelo, Israel siguió con su ofensiva en Beirut, mientras que los ataques en los suburbios del sur de la capital libanesa continuaron durante toda la noche. Citado por la agencia AFP, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que los militares tomarán el control del sur del país.

El funcionario mencionó que cientos de miles de residentes del sur de Líbano, desplazados por la guerra este mes, “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel. Algunos piensan que Israel puede intentar separar el sur de Líbano del resto del país antes de una invasión a gran escala. Entretanto, Human Rights Watch ya ha levantado la alerta acerca de que el desplazamiento de civiles libaneses podría constituir un crimen de guerra.

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Irán nombró a un excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en reemplazo de Ali Larijani, muerto en un reciente ataque aéreo israelí.

Se trata de Mohammad Bagher Zolghadr, quien se desempeñaba como secretario del Consejo de Conveniencia de Irán, un poderoso órgano de arbitraje, de acuerdo con lo dicho por la televisión estatal.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majid al-Ansari, habló con los medios de comunicación sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y, citado por Al Jazeera, mencionó que el sistema de seguridad regional del Golfo Pérsico se quebró por el conflicto bélico. Advirtió, además, que la “relación fraternal” entre los residentes de Catar e Irán debería tener prioridad “sobre cualquier otra consideración política” y especificó que no existe una mediación directa de Doha entre Washington y Teherán. Eso sí, Catar sí está colaborando estrechamente con la administración de Donald Trump para reducir la escalada bélica y detener los ataques iraníes contra su territorio.

La agencia de noticias AFP citó al ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, diciendo que los militares tomarán el control del sur de Líbano hasta el río Litani, que está a unos 30 km de la frontera entre ambos países.

“Los cinco puentes sobre el río Litani que Hezbolá utilizaba para el paso de terroristas y armas han sido dinamitados, y las Fuerzas de Defensa de Israel controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, declaró el jefe de cartera durante una visita a un centro de mando militar en Israel.

Katz afirmó que cientos de miles de residentes del sur del Líbano, desplazados por la guerra este mes, “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel. Entretanto, el desplazamiento de los civiles libaneses (más de un millón desde el 2 de marzo) podría constituir un crimen de guerra, según Human Rights Watch.

Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut y le dio plazo hasta el domingo para salir del país, anunció el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores libanés.

Las autoridades de Beirut acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones del movimiento libanés Hezbolá contra Israel, que han arrastrado al país a la guerra en Oriente Medio.

El ministerio libanés explicó que había convocado al encargado de negocios iraní para informarle de la decisión de “considerar persona non grata” al embajador Mohamad Reza Raeuf Sheibani, designado en febrero.

Seis personas resultaron heridas en un ataque con misiles en Tel Aviv, según el medio Haaretz. El periódico informó que varios edificios de la ciudad resultaron dañados, además de que fragmentos de misiles interceptados también cayeron en Rosh HaAyin, causando daños menores. El martes por la mañana, Irán lanzó tres oleadas de misiles contra Israel, y se reportó que algunos impactaron en el norte del país, según informó el Comando del Frente Interno israelí.

Washington seguirá con sus ataques contra Teherán, con una pausa exclusiva para las hostilidades contra las instalaciones energéticas del país. El medio Semafor, que citó a un funcionario estadounidense, informó que “la suspensión de los ataques durante cinco días solo afecta a sus instalaciones energéticas”.

Según detalló, “no se trata de instalaciones militares, ni de la Marina, ni de misiles balísticos, ni de la base industrial de defensa. Las iniciativas iniciales de la [Operación] Furia Épica continuarán”.

Esto se dio a conocer luego de que Trump anunciara el lunes que había prorrogado en cinco días el plazo para destruir las centrales eléctricas de Irán si este país no abre por completo el estrecho de Ormuz.

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