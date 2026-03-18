Guerra de Oriente Medio en vivo: Israel dice que mató al ministro de Inteligencia de Irán

Imagen de archivo del ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, durante una sesión del Parlamento. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, murió en un ataque reciente. Comentó, entonces, que “la intensidad de los ataques en Irán está aumentando” y que el primer ministro Benjamin Netanyahu dio la orden de “asesinar a cualquier alto funcionario iraní (...), sin necesidad de aprobación adicional”.

Estas afirmaciones, de las cuales Teherán no ha hecho ningún comentario, se conocieron después de la confirmación de los asesinatos del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, y del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani. Los medios estatales calificaron al primero de ellos de mártir.

De hecho, el Ejército prometió vengar la muerte de quien fue la mano derecha del ayatola. Se escuchó la amenaza de lanzar una represalia “decisiva y lamentable”.

Esos últimos asesinatos se conocieron antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera nuevamente contra los aliados de la OTAN, que han rechazado sus peticiones de ayuda para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Entre otros temas relacionados con la guerra en Oriente Medio, los ataques aéreos israelíes han tenido como objetivo el centro de Beirut, capital de Líbano. Por su parte, la Organización Marítima Internacional iniciará este miércoles una sesión extraordinaria para debatir el establecimiento de un “corredor marítimo seguro” que permita la evacuación de decenas de miles de marineros y miles de buques varados en el Golfo Pérsico.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, murió en un ataque durante la noche. Durante una reunión informativa con oficiales militares, citada por medios locales, el funcionario israelí agregó: “En este día, se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano”. Irán no hizo comentarios inmediatos sobre el presunto asesinato de Khatib.

Irán juró vengar la muerte en un ataque israelí de su jefe de seguridad, Ali Larijani, quien será enterrado este miércoles. El país lanzó una andanada de misiles que mató a dos personas cerca de Tel Aviv.

El funeral de Larijani está previsto a partir de las 10H30 GMT en Teherán, según las agencias iraníes Fars y Tasnim. Se celebrará al mismo tiempo que los del líder de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, y de los más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas frente a las costas de Sri Lanka.

Turquía anunció el miércoles el despliegue por parte de la OTAN de una nueva batería antiaérea Patriot en la base militar de Incirlik, que alberga fuerzas estadounidenses, tras la interceptación a comienzos de marzo de tres misiles balísticos lanzados hacia territorio turco desde Irán.

“Un nuevo sistema Patriot, ordenado por el Mando Aéreo Aliado de Ramstein (Alemania), está en proceso de despliegue, en complemento del sistema Patriot español ya en servicio”, indicó el Ministerio turco de Defensa en un comunicado. Este nuevo sistema PAC-3, más eficaz que el PAC-2 ya desplegado en Incirlik, está diseñado para destruir misiles balísticos tácticos.

Ankara ya había anunciado la semana pasada el despliegue de un sistema Patriot en su base aérea de Kürecik, sitio estratégico situado a 250 km de Incirlik y equipado con un sistema de radar de alerta temprana de la OTAN capaz de detectar lanzamientos de misiles iraníes.

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